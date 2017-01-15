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Aladağ'da kıl keçisi, ceviz ve elma fidanı dağıtıldı

- Aladağ'daki özel öğrenci yurdundaki yangında yaşamını yitirenler ile yaralanan öğrencilerin ailelerine "Hayvancılığı Geliştirme Projesi "kapsamında 531 kıl keçisi, "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi" kapsamında da 6 bin ceviz ve 3 bin elma fidanı dağıtıldı



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ADANA (İHA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde özel öğrenci yurdundaki yangında yaşamını yitirenler ile yaralanan öğrencilerin ailelerine Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı "Hayvancılığı Geliştirme Projesi "kapsamında 531 kıl keçisi, "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi " kapsamında da 6 bin ceviz ve 3 bin elma fidanı dağıtıldı.

Aladağ İlçesi Kışlak Mahallesi'ndeki dağıtım törenine Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu, İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, Orman ve Su İşleri 7. Bölge Müdürü Etem Boz, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Muhammet Ali Tekin, kamu kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Mahmut Demirtaş'ın selam ve saygılarını getirdiğini belirterek, konuşmasına başlayan, Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu, Vali Mahmut Demirtaş'ın tüm kamu kurumlarına talimat vererek, özellikle bu bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bir takım hizmetlerin yapıldığını ve bundan sonrada yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin büyük badireler atlattığını belirten Vali Yardımcısı Horozoğlu, "Bu badireleri atlatmak için Cumhurbaşkanımız tarafından milli seferberlik ilan edildi. Bu seferberliğin bir bölümü cephede savaşmak, bir bölümü de halkımızın bu tür terör hadiselerinde uyanık olması ve güvenlik güçlerimize yardımcı olmasıdır. Şu anda bizim elimizden gelen uyanık olacağız ve teröre ve bölücülerine fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Vali Yardımcısı Horozoğlu, seferberliğinin bir bölümünün de vatandaşın bütün hizmetine koşmak olduğunu aktararak, "Vatandaşa hizmet etmenin en güzel örneklerinden birini yapmaya çalışıyoruz. Aladağ'da özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangından etkilenen vatandaşlarımızın bir nebze olsun acılarını dindirebilmek için, devletimiz bir takım desteklerde bulunuyor. Bundan sonra da yol olsun, su olsun vatandaşlarımızın daha müreffeh bir hayat yaşaması için devletimiz, özellikle bu bölgede desteklerini sürdürecektir" diye konuştu.

Adana Gıda, tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yaptığı bu projeyle ailelerin acılarının kapanmayacağını ancak devletin ve bakanlığın bu ailelerin yanında olduğunu bilmesi açısından projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Kışlak Mahallesindeki vatandaşlara 161 kıl keçisi ve fidan dağıtılırken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Kışlak, Karahan, Köprücük, Dölekli, Ebrişim, Kıcak ve Kökez mahallelerinde ikamet eden, yangında yaşamını yitirenler ile yaralanan öğrencilerin ailelerine toplamda 482 bin lira değerinde 531 kıl keçisi, 110 bin lira değerinde ceviz ve elma fidanı dağıtıldı. Ayrıca özel firmalarca da yem ve fidan desteği verildi.

(ADN-Y)



15.01.2017 11:22:17 TSI

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