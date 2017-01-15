YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Selim kaymakamından ev ziyaretleri

Selim kaymakamından ev ziyaretleri



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Selim kaymakamı Mehmet Keklik, ev ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kars'ın Selim İlçesi Kaymakamı Mehmet Keklik, beraberindeki Cumhuriyet Mahallesi Muhtar İsmail Yıldırım ve SYDV Müdürü Fikret Çelik ile birlikte Cumhuriyet mahallesi sakinlerini evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Selim'de göreve başladığı günden itibaren vatandaşlar iç içe olan kaymakam Mehmet Keklik, ilçe merkezinde ve köylerinde bulunan şehitlerin yakınları ile gazileri başta olmak üzere hasta, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarla evlerinde bir araya geldi.

Keklik, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ve vatandaşlara her türlü desteği verdiğini belirtti.

Ziyaret ettiği evlerde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Keklik, vatandaşların ihtiyaçlarından yakından ilgileneceğini, devlet ile millet arasındaki gönül bağını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

(IÇ-AA-Y)



15.01.2017 11:30:56 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER