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Erçek Gölü buz tuttu



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VAN (İHA) - Van'da etkili olan aşırı soğuklardan dolayı Erçek Gölü'nün bir kısmı dondu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesinde de etkili olan soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, Van'da çok sayıda gölet ve barajların yüzeyleri dondu. Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan ve 99 kilometrekare alana sahip olan Erçek Gölü'nün yüzeyi de kısmen dondu. Suyu tuzlu ve sodalı olan gölün geniş bir alanı tamamen dondu.

(EKİ-ŞAK-Y)



15.01.2017 11:32:31 TSI

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