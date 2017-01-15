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Elazığ'da umreye gideceklere seminer verildi



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 2017 yılı ilk sezonunda umreye gideceklere bilgilendirme semineri verildi.

Tahtalı Camisinde düzenlenen seminerde umreye gidecek adaylara, Türkiye'den gidiş, yolculuk esnasındaki yaşanabilecek durumlar, Kabe'de yapacakları ibadet, tavaf, say ve ihram hakkında bilgiler verildi. Bayram Yıldırım tarafından verilen seminere, çok sayıda kişi katıldı. Yıldırım, "Umre hakkında bilgi vermek amacıyla adaylarımızla bir araya geldik. Umre adaylarımızın Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'ne yapabilecekleri hakkında bilgi verdik. Umre adaylarımıza umrenin önemini, umrede üzerime düşen görevlerimizi ne şekilde umre yapacaklarını anlattık. Adaylarımıza ihramın ne olduğunu, ihramı nasıl giyeriz, ihram öncesi niyet etme ve ihram namazı nasıl kılınması gerektiği hakkında da bilgiler verdik ve tavafta neler yapılması gerektiğini anlattık" dedi.

(YÖ-MP-Y)



15.01.2017 11:42:42 TSI

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