15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana İtfaiyesinde eğitim ve tatbikat çalışmaları

15 Ocak 2017 Pazar, 11:40
Adana İtfaiyesinde eğitim ve tatbikat çalışmaları
Adana İtfaiyesinde eğitim ve tatbikat çalışmaları
- Büyükşehir İtfaiyesi her an göreve hazır olmak için tatbikat ve eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, olası bir felaket anında bütün olanaklarıyla hazır olabilmek için tatbikat ve eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bürokratları, itfaiye personelinin eğitimiyle ilgili faaliyetleri bizzat denetleyerek bilgi aldı, bilgi aktardı.
Araç filosunu modern cihaz ve itfaiye araçlarıyla donatan Adana Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, olası yangın ya da çeşitli kaza ve olumsuzluklara etkin şekilde müdahale edebilmek için eğitim ve tatbikat çalışmalarına devam ediyor.
Trafik kazası, intihar, asansörde mahsur kalma, hayvan kurtarma, suda boğulma gibi olaylara en kısa sürede müdahale ederek can kaybını en aza indirmek üzere donanımı bulunan ve bunun eğitimini alan itfaiye personeli, günün 24 saati göreve hazır şekilde Adanalılara hizmet etmek için bekliyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bürokratları, rutin eğitimlere bizzat katılarak bilgi aldı, yönlendirme yaptı ve personelin bilgi birikimi ile pratiğinin artması için bizzat çaba gösterdi.
(ADN-Y)

15.01.2017 11:45:02 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

15 Temmuz şehit ve gazileri futbolla anıldı
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİT VE GAZİLERİ FUTBOLLA ANILDI
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaya son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ KAYA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu 20. yılını kutladı
YEREL

SEYHAN BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU 20. YILINI KUTLADI
Aladağ'da kıl keçisi, ceviz ve elma fidanı dağıtıldı
YEREL

ALADAĞ'DA KIL KEÇİSİ, CEVİZ VE ELMA FİDANI DAĞITILDI
Kepçeyle duvarı delerek güvercin çaldılar
YEREL

KEPÇEYLE DUVARI DELEREK GÜVERCİN ÇALDILAR
Sarıçamlı kadınlar zumba ve plates yapacak
YEREL

SARIÇAMLI KADINLAR ZUMBA VE PLATES YAPACAK
Çetin'den engelliye akülü araç sözü
YEREL

ÇETİN'DEN ENGELLİYE AKÜLÜ ARAÇ SÖZÜ
Av tüfeğini temizlerken canından oldu
YEREL

AV TÜFEĞİNİ TEMİZLERKEN CANINDAN OLDU
Adana’da Cumhurbaşkanına hakaret iddiası
YEREL

ADANA’DA CUMHURBAŞKANINA HAKARET İDDİASI
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Adana'da özel öğrenci yurdundaki yangın
YEREL

ADANA'DA ÖZEL ÖĞRENCİ YURDUNDAKİ YANGIN
Bitlis'teki terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Cumhurbaşkanı'na hakaretten 4 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Adana'da ev yangını
YEREL

ADANA'DA EV YANGINI
Başkan Saygılı: &quot;Türk Kızılayı iyiliğin amiral gemisidir&quot;
YEREL

BAŞKAN SAYGILI: "TÜRK KIZILAYI İYİLİĞİN AMİRAL GEMİSİDİR"
Vali Demirtaş: &quot;Müftülük, din, devlet ve millete hizmettir&quot;
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ: "MÜFTÜLÜK, DİN, DEVLET VE MİLLETE HİZMETTİR"
Bitlis'teki terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, KAYMAKAMLARLA BİR ARAYA GELDİ
Adana'daki terör saldırısı
YEREL

ADANA'DAKİ TERÖR SALDIRISI