Adana İtfaiyesinde eğitim ve tatbikat çalışmaları

- Büyükşehir İtfaiyesi her an göreve hazır olmak için tatbikat ve eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, olası bir felaket anında bütün olanaklarıyla hazır olabilmek için tatbikat ve eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bürokratları, itfaiye personelinin eğitimiyle ilgili faaliyetleri bizzat denetleyerek bilgi aldı, bilgi aktardı.

Araç filosunu modern cihaz ve itfaiye araçlarıyla donatan Adana Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, olası yangın ya da çeşitli kaza ve olumsuzluklara etkin şekilde müdahale edebilmek için eğitim ve tatbikat çalışmalarına devam ediyor.

Trafik kazası, intihar, asansörde mahsur kalma, hayvan kurtarma, suda boğulma gibi olaylara en kısa sürede müdahale ederek can kaybını en aza indirmek üzere donanımı bulunan ve bunun eğitimini alan itfaiye personeli, günün 24 saati göreve hazır şekilde Adanalılara hizmet etmek için bekliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bürokratları, rutin eğitimlere bizzat katılarak bilgi aldı, yönlendirme yaptı ve personelin bilgi birikimi ile pratiğinin artması için bizzat çaba gösterdi.

15.01.2017 11:45:02 TSI

