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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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İzmit'te çevreyi kirletenlere 19 bin lira ceza

15 Ocak 2017 Pazar, 11:49
İzmit'te çevreyi kirletenlere 19 bin lira ceza
İzmit'te çevreyi kirletenlere 19 bin lira ceza

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğini önlemek için gerçekleştirdiği denetimlerde 122 kişi ve kuruma 19 bin 720 Lira para cezası kesti.
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğine neden olan 392 esnaf, işletme ve şahsa yazılı uyarıda bulunurken, 122 kişi ya da kurum hakkında da para cezası uyguladı. Yapılan uyarıları dikkate alarak çevreyi temiz tutan kişi ve kurumlara teşekkür eden Zabıta yetkilileri, çevre temizliğini korumak adına gerçekleştirilen denetimlerin yeni yılda da aynı titizlik ve kararlılık devam edeceklerini söylediler. Özellikle kapı önlerine ve konteyner yanlarına gelişigüzel olarak bırakılan inşaat molozlarının görüntü kirliliği oluşturduğuna hatırlatan ilgililer, "Ev veya iş yerlerinde tadilat çalışması yapanlar, atıklarını rastgele atmasınlar" dediler.
(İG-RFK-Y)

15.01.2017 11:54:06 TSI
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