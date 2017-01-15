15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Akşehir'de aile eğitim seminerleri devam ediyor

15 Ocak 2017 Pazar, 11:54
Akşehir'de aile eğitim seminerleri devam ediyor
Akşehir'de aile eğitim seminerleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

Cemal Filiz
KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından organize edilen ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü'nün de katkı sağladığı Aile Eğitim Seminerleri devam ediyor.
Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile çok sayıda vatandaş katıldı. Seminer Hafız Ali Özkul'un Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Eğitimci ve ilahiyatçı Berat Büyükcengiz'in konuşmacı olarak katıldığı seminerde "ailede hak ve sorumluluk" konusu işlendi. Aile içindeki hak ve sorumluluklar konusunda önemli bilgilerin verildiği seminer sonunda bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Bu gibi toplantıların devamını sağlayarak faydalı olmayı amaçlıyoruz. Eğitimci ve ilahiyatçı hocamız Berat Büyükcengiz'e bu anlamda teşekkürlerimi sunuyorum. Bu seminerimize zaman ayırıp katılan tüm izleyicilerimizi de tebrik ediyorum" dedi.
Eğitimci ve ilahiyatçı Berat Büyükcengiz ise, seminerde özellikle gençlerin kendisini dinlemesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Burada sadece kurulmuş ailelere değil kurulacak ailelere de yatırım yapıyoruz. Bu konular iyi anlaşıldığı zaman çok daha güzel ve sağlam aileler ortaya çıkacaktır. Onun için gençlerin katılımına ve seminerimize bu kadar önem vermelerine ben bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, eğitimci ve ilahiyatçı Berat Büyükcengiz'e günün anısına bir plaket takdim ederek, Akşehir Belediyesi kültür yayınlarından oluşan bir set armağan etti.
(CF-FM-Y)

15.01.2017 11:58:29 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

KKTC'li Bakandan Başkan Toru'ya ziyaret
YEREL

KKTC'Lİ BAKANDAN BAŞKAN TORU'YA ZİYARET
Medicana'da 'Kalp Gözü Açık Olanlar' Sergisi
YEREL

MEDİCANA'DA 'KALP GÖZÜ AÇIK OLANLAR' SERGİSİ
Medova Hastanesi, Selçuklu muhtarlarını ağırladı
YEREL

MEDOVA HASTANESİ, SELÇUKLU MUHTARLARINI AĞIRLADI
Mühürlenen iş yerinde kumar oynatmaya devam etmişler
YEREL

MÜHÜRLENEN İŞ YERİNDE KUMAR OYNATMAYA DEVAM ETMİŞLER

MÜSİAD Genel Başkanı Olpak:
YEREL

MÜSİAD GENEL BAŞKANI OLPAK:
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Konya'da 3 puan Galatasaray'ın
YEREL

KONYA'DA 3 PUAN GALATASARAY'IN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Atiker Konyaspor-Galatasaray maçından notlar
YEREL

ATİKER KONYASPOR-GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ŞEHİT ASTSUBAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hasta nakil aracı otomobille çarpıştı: 3 yaralı
YEREL

HASTA NAKİL ARACI OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 3 YARALI
Şehit astsubayın cenazesi Konya'ya getirildi
YEREL

ŞEHİT ASTSUBAYIN CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ
Afrika Büyükelçileri Konya Ticaret Borsası'nı ziyaret etti
YEREL

AFRİKA BÜYÜKELÇİLERİ KONYA TİCARET BORSASI'NI ZİYARET ETTİ
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON