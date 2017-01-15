YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Pakistanlı heyet, Suriyeli yetim çocuklara ayakkabı ve giysi dağıttı

Pakistanlı heyet, Suriyeli yetim çocuklara ayakkabı ve giysi dağıttı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Pakistanlı heyet, Öncüpınar Konteyner kentinde incelemelerde bulunduktan sonra Kilis kent merkezindeki Suriyeli yetim çocuklara ayakkabı ve giysi dağıttı.

Pakistan heyeti, AFAD Grup Başkanı Fahrettin Göker ve Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Şiraz ve AFAD insani yardim ekipleri ile birlikte Öncüpınar Suriyeli Geçici Barınma Merkezini ziyaret ederek, çocuklara ayakkabı dağıttı. Heyet daha sonra çalışan yetkililerden kamp hakkında bilgi aldılar. Daha sonra Kilis'te ikamet eden Suriyeli yetim çocuklara ayakkabı ve giysi dağıtımında bulundu.

(MAD-SD-Y)



15.01.2017 12:03:19 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER