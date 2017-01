YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yönetmen Ceylan, Muradiye Şelalesini görüntüledi

Yönetmen Ceylan, Muradiye Şelalesini görüntüledi



(Fotoğraflı)



Seracettin Seçkin

VAN (İHA) - Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, bölgedeki sualtı araştırma çalışmaları kapsamında Muradiye Şelalesinde de görüntü çektiler.

Bölgede sualtı araştırma çalışmaları yapan Murat Kulakaç, Mehtap Akbaş Çiftci, Mehmet Fatih Çelikel, Serkan Ok ve Mustafa Akkuş'tan oluşan uzman ekip, Muradiye Şelalesini de görüntüledi. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen ve bölgedeki aşırı soğuklar nedeniyle donarak Pamukkale'yi andıran Muradiye Şelalesine hayran kalan Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, "Şelalenin yaz halini görmüştüm. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen ve görüntüleriyle insanları kendine hayran bırakıyor. Kışın ihtişamlı güzelliğiyle Pamukkale'yi andıran şelalenin bu anına tanık olduğumuz için mutluyuz" dedi.

Mehtap Akbaş Çiftçi ise, şu anda Türkiye'nin en doğu illerinden biri olan Van'ın Muradiye ilçesinde olduklarını belirterek, "Van'ın en eski ilçelerinden biri. Tabi ki Muradiye denince ilk akla gelen Muradiye Şelalesidir. Burada inanılmaz bir güzellik var. Özellikle fotoğrafçılar için güzel görüntüler veriyor. Tıpkı Pamukkale'deki travertenler gibidir. Haziran ayında inci kefali balığı göçü var. O tarihte mutlaka gelin, ama şimdi de Van'ı ve özellikle kışın da Muradiye Şelalesini görün" diye konuştu.

Ekip, yanan sobanın yanında ısınarak çay içtikten sonra ilçeden ayrıldı.

15.01.2017 12:09:00 TSI

