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Yüksekova'daki fırıncılardan ortak havuz projesi

15 Ocak 2017 Pazar, 12:08
Yüksekova'daki fırıncılardan ortak havuz projesi
Yüksekova'daki fırıncılardan ortak havuz projesi

(Fotoğraflı)

Erkan Çapraz - Ömer Oğuz
HAKKARİ (İHA)  Hakkari'nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Hakkari Odalar Birliği Başkanı İrfan Sarı, ilçede faaliyet gösteren ekmek fırınlarının sahipleri ile bir araya geldi.
Yüksekova Ticaret Odasının toplantı salonunda taleplerini dile getiren fırıncıların sorunları tartışıldı. İlçede faaliyet gösteren ve Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı tüm fırıncıların katıldığı toplantıda, ortak bir kararla 'havuz' projesi için prensipte 'evet' denildi. Buna göre fırınlardan toptan ekmek alan bakkal ve marketlerde oluşturulacak olan havuzda, tek fiyatla ekmek dağıtımı yapılacak. Fiyatlarda bir artış düşünülmüyor
Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Sarı, "Fırıncılar ve odamızın prensipte anlaştığı projeyi tam anlamıyla hayata geçirebilirsek, ekmekler daha hijyenik bir şekilde tüketiciye ulaştırılabilecek. Şu an fiyatlarda bir artış düşünülmüyor, bir dizi tartışmalardan sonra prensip kararı uygulanacak. Böylece fırınlarda da perakende satış yapılacak, ancak toptan satışlar ortak havuzdan sağlanacak" dedi.

"Örnek bir çalışmayı öngörüyoruz"
Söz konusu uygulamayla ilgili Yüksekova Belediyesi ve Yüksekova Kaymakamlığıyla da görüş alışverişinde bulunulacağı ve daha sonra nihai kararın verileceğini belirten Sarı, "Türkiye'de örnek olabilecek bir çalışmayı öngörüyoruz. Umarım başarırız. Emeğimize sahip çıkmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
(ÖO-EÇ-MSA-Y)

15.01.2017 12:12:55 TSI
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