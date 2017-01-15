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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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U-21 1. Ligi

15 Ocak 2017 Pazar, 12:10
U-21 1. Ligi
U-21 1. Ligi
- Yeni Malatyaspor: 2 - Sivasspor: 1
- Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Lübnanlı Ali Faruk ilk maçında golle tanıştı
- Yeni Malatyaspor Alt Yapı Sorumlusu Uçkun: "Geleceğe umutla bakıyoruz"

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - U21 1.Ligi'nde 17.hafta karşılaşmasında sahasında Sivasspor'u ağırlayan Yeni Malatyaspor rakibini 2-0 mağlup etti. Yeni Malatyaspor'un ikinci golünü yeni transfer Lübnanlı oyuncu Ali Faruk Mohammed kaydetti.
Ev sahibi Yeni Malatyaspor Orduzu Pınarbaşı çim sahasında oynanan karşılaşmaya, Abdulsmaed, Hakan, Eyüp, Mehmet Zencirkıran, Ömer, Fatih, Özgür, Furkan, Ali Faruk Mohammed, Furkan ve Ufuk on biriyle çıktı. Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Malatya temsilcisi dakikalar 19'u gösterirken Furkan'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golü bulduktan sonrada oyundan üstünlüğü elden bırakmayan Yeni Malatyaspor, ikinci yarının 68'inci dakikasında devre arasında kadrosuna kattığı Lübnanlı Ali Faruk Mohammed'in attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Müsabakada başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor U21 takımı Sivasspor U21 takımını 2-0 mağlup etti.
"İnşallah bu alt yapıdan çok önemli yetenekler çıkaracağız"
Karşılaşma sonrasına İHA'ya konuşan Al Yapı Sorumlusu Murat Uçkun, alt yapı olarak geleceğe umutla baktıklarını söyledi. Yeni Malatyaspor alt yapısı olarak bir kültürü oturttuklarını belirten Uçkun, "Bugün sahada güzel bir mücadele ortaya koyan takımımı tebrik ediyorum. Yeni Malatyaspor alt yapısı artık belli bir kültürü olan ve geleceğe umutla bakan bir takım. Oyuncularım, teknik ekibim kısacası herkes işini profesyonelce yapıyor. İnşallah bu alt yapıdan çok önemli yetenekler çıkaracağız" diye konuştu.
(MT-SD-Y)

15.01.2017 12:14:17 TSI
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