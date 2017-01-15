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Şarköy'de TESKİ 4. Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) 4. Muhtarlar Koordinasyon Toplantısını Şarköy'de gerçekleştirdi.

Şarköy Belediyesinin ev sahipliğinde, Şarköy Kültür Merkezinde düzenlenen toplantı yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan koordinasyon toplantısına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcıları Dr.İbrahim İçöz, A. Soner Ergin ve İ. Feyzi Ünal, TESKİ Yönetim Kurulu Üyeleri Nilgün Marmara ve Rıza Tekin, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, TESKİ daire başkanları ve Şarköy'e bağlı yaklaşık 30 mahallenin muhtarı katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, "Bu toplantıyı yapmamızdaki amaç, TESKİ'nin Şarköy ilçemize yaptığı ve yapacağı altyapı yatırımlarını konuşmaktır. TESKİ bugüne kadar Şarköy'e oldukça önemli yatırımlar yaptı. Özellikle yaz aylarında yaşadığımız içme suyu sıkıntılarını artık yaşamıyoruz. TESKİ vatandaşlarımıza kesintisiz bir şekilde kaliteli içme suyu sağlıyor. Yapacağı yeni yatırımlarla da halkımızı mutlu etmeye devam edecek" diyerek her şey için başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a ve TESKİ emekçilerine teşekkür etti.

Toplantıda konuşan Başkan Albayrak, "Şarköy çok güzel bir ilçemiz ve biz bu ilçeyi daha da güzelleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. En temel ihtiyaç olan içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini sağlıyoruz. Şarköy'e yaptığımız yatırımlara oldukça yüksek bir bütçe ayırıyoruz. Her şey halkımızın sağlığı ve refahı için. Siz değerli muhtarlarımız, lütfen taleplerinizi bildiriniz. TESKİ tam kadro burada. Sizlerin ve dolaylı olarak vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek için" dedi.

Başkan Albayrak'ın konuşmasının ardından TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa TESKİ'nin Tekirdağ'ın 11 ilçesinde sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi ve TESKİ'nin Şarköy İlçesi genelinde yaptığı yatırımları anlattı. Başa, "Şarköy ilçe genelindeki tüm içme suyu depolarımızı bakım ve onarımdan geçirdik. Eski ve atıl durumda olanları çalışır hale getirdik. Tüm temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini de yaparak hijyenik hale getirdik ve vatandaşlarımıza en kaliteli suyu ilettik. Şarköy ilçemizde muhtelif mahallelerde devam eden içme suyu inşaatımız bitmek üzere, sona gelindi. İhtiyaç olan bir yere yeni içme suyu deposu da yapıyoruz. Yıllardır su problemi yaşayan yerler artık su problemi yaşamayacak. Vatandaşlarımızla da görüştüğümüzde, görüyoruz ki vatandaşlar yapılan çalışmalardan son derece memnun. Su en temel ihtiyaçtır. Vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını gideriyoruz. Yeni yapacağımız bir projemiz de, Şarköy İlçesi Muhtelif Mahalleler İçme Suyu (Gaziköy) ve Kanalizasyon (Gaziköy, Güzelköy, Hoşköy, Çınarlı) İnşaatıdır. 8 Şubat 2017 tarihinde ihalesi yapılacak. TESKİ olarak bu güzel mahallelerimizin altyapı problemini çözeceğiz. Yapılacak olan bu yatırımın bedeli yaklaşık olarak 15 Milyon TL'dir. Yapılacak olan kanalizasyon hatlarından gelen atıksuyun arıtılması için Mürefte'ye ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi de yapılacaktır. Gelen atıksular burada standartlara uygun bir şekilde arıtılacaktır. Bir diğer çalışmamız da Şarköy İlçesi Muhtelif Mahalleler İçme Suyu İnşaatının 2. Etabı olacaktır. Bu müjdemizi de vermiş olalım" diyerek sözü muhtarlara bıraktı.

Konuşmaların ardından mahalle muhtarları TESKİ yetkililerine istek ve şikayetlerini dile getirdiler. Genel Müdür Başa ve ekibi tüm istekleri ve şikayetleri dikkatle dinleyerek, Şarköy'ün mahallelerinin ihtiyacı olan hizmetlerin yapılması için çözüm üretileceğini dile getirdiler.

Koordinasyon toplantısına katılan mahalle muhtarları, TESKİ'nin böyle bir toplantı düzenlemesi ve kendilerine birebir görüşme imkânı verildiğinden dolayı TESKİ yetkililerine teşekkür ettiler.

(HLD-ÖZ-Y)



15.01.2017 12:14:19 TSI

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