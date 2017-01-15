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KKTC'li Bakandan Başkan Toru'ya ziyaret



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KONYA (İHA) - KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Konya'nın merkez Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'yu ziyaret etti.

"Afrika-Konya Zirvesi; Stratejik İş Geliştirme" toplantısı için KKTC'li iş adamları ile birlikte Konya'ya gelen KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Emin Bilgen, Ticaret Dairesi Müdürü Nalan Nazlı ile MÜSİAD Konya Şube Başkan Yardımcısı ve Meram Belediye Meclis Üyesi Hıfsı Soydemir'in de yer aldığı bir heyet ile birlikte Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'yu ziyaret etti. Konya'nın kendisi için özel bir önemi olduğunu vurgulayan Bakan Atun, "Türkiye bizim ana vatanımız ama Konya da benim ata yurdumdur. Konya'nın benim kalbimde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu nedenle Konya'ya sık sık gelmeye çalışıyorum" dedi.

"Anadolu'nun bereketli suyunu kullanıyoruz"

Deniz altından giden boru hattıyla KKTC'nin suya kavuştuğunu hatırlatan Bakan Atun, şunları söyledi: "Ülkemizde 28 belediye var. Bunların tamamında evlerde Anadolu'nun o bereketli suyu akıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın projesiydi. Başlattı ve sonuçlandırdı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

"KKTC'yi kendi vatanımızdan ayrı görmüyoruz"

Türkiye'nin mega projelere imza atmasının küresel güçleri rahatsız ettiğini vurgulayan Başkan Toru da, "15 Temmuz'u nasıl atlattıysak birlik ve beraberlik içerisinde bu saldırıları da atlatacağız inşallah. KKTC ile ilgili en ufak olumsuz bir gelişme bizi derinden üzüyor. Çünkü biz yavru vatanımızı ana vatanımızdan ayrı görmüyoruz. Bir yandan ülke gündemimizdeki en önemli konu olan anayasa değişikliği görüşmelerini yakından takip ederken diğer yandan da KKTC ile ilgili uluslararası gelişmeleri izliyoruz" diye konuştu.

Günün anısına Bakan Atun ile Başkan Toru, birbirlerine çeşitli hediyeler takdim ettiler.

(İHA-FM-Y)



15.01.2017 12:16:11 TSI

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