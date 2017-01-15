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Hobi kursları hayata bağlıyor

15 Ocak 2017 Pazar, 12:12
Hobi kursları hayata bağlıyor
Hobi kursları hayata bağlıyor

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Bornova Belediyesi'nin hobi ve beceri edindirme kurslarından 7'den 70'e binlerce Bornovalı yararlanıyor. Müzikten dansa, resimden seramik yapımına onlarca farklı alanda verilen kurslar yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek isteyenler için okul gibi çalışıyor.

Bornova Belediyesi'nin hobi ve beceri edindirme kursları her yaştan binlerce Bornovalı'yı buluşturuyor. Müzik enstrümanlarından el sanatlarına, bilgisayardan resme onlarca branşta verilen kurslara katılanlar hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de becerilerini geliştiriyor. Bornova Belediyesi'nin 6 ayrı merkezde verdiği hobi ve beceri edindirme kurslarından 2 binin üzerinde vatandaş faydalanıyor. Kış dönemi kursları haziran ayına kadar devam edecek. Vatandaşlar Bornova Belediyesi Kurs Merkezi'ne 0 (232) 999 29 29 numaralı telefondan ulaşarak bilgi alabilecek. Yeni başvuru sahiplerinin kayıtları, dönem ortası olması nedeniyle boş kontenjan olması durumunda yapılabiliyor.

"Çalışmaya devam edeceğiz"
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova'nın büyük bir eğitim kenti olduğunu belirterek, "Hobi ve beceri edindirme kurslarımızın kapıları kendini geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek isteyen herkese açık. 6 ayrı merkezde kurslarımızı açarak hizmetimizi vatandaşlarımıza daha yakın hale getirdirdik. Hem boş vakitlerini değerlendirmek hem de yeni şeyler öğrenmek isteyen Bornovalılar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kurs merkezleri ve verilen kurslar
Bornova Merkez: Bağlama, gitar, piyano, keman, yan flüt, klarnet, seramik, resim, satranç, takı tasarım, el sanatları, fotoğrafçılık, halk oyunları, bale, Latin dansları, çocuk korosu, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, bilgisayar.

Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri: Bağlama, gitar, piyano, keman, resim, satranç, el sanatları, bale, zumba, çocuk korosu, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği.

Altındağ Atatürk Kültür Merkezi: Bağlama, piyano, keman, resim, satranç, bale, takı tasarım, el sanatları, zumba, çocuk korosu.

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi: Resim, takı tasarım, el sanatları, satranç.

Engelsiz Yaşam Merkezi: Resim-doğal taş boyama, keman, Latin dansları, çocuk korosu, halk oyunları.

Cumhuriyet Evi: Keman, gitar, darbuka, kanun, resim, satranç
(CA)

15.01.2017 12:16:15 TSI
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