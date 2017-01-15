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İHA muhabiri askere uğurlandı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İhlas Haber Ajansı (İHA) Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde muhabir olarak görev yapan Selim Kuşcu, askere uğurlandı.

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleşen uğurlamaya, İhlas Haber Ajansı (İHA) Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde görevli muhabirlerin yanı sıra diğer muhabir arkadaşları katıldı. Kuşcu, uğurlanmadan önce muhabir arkadaşları tarafından havaya atılırken çalıştığı süre boyunca edindiği dostluklar çektirilen hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleştirildi. Daha sonra otobüse bindirilen Selim Kuşcu, asker selamı vererek muhabir arkadaşlarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Öte yandan Selim Kuşcu,memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde ailesi ile bir araya geldikten sonra Şubat ayında vatani görevini gerçekleştirmek üzere Kastamonu Merkez 5'inci Jandarma Eğitim Alayı'na teslim olacak.

(MK-AŞ-Y)



15.01.2017 12:19:29 TSI

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