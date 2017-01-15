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Başkan Kayda, şantiyede işçilerle buluştu



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, hafta sonu mesai başında çalışan işçileri fen işleri müdürlüğüne bağlı Keli şantiyesinde ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Salihli Belediyesi'nin tüm çalışanlarıyla birlikte büyük bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Zeki Kayda, Büyükşehir yasasından sonra 27 kilometrelik sorumluluk alanının bin 306 kilometreye çıktığına dikkat çekerek, belediye hizmetlerinin ilçe merkezi ile 102 mahalleye götürüldüğünü söyledi. Salihli'nin ve tüm mahallelerinin güzelleştirilmesi için emek harcayan bütün belediye çalışanlarına teşekkür eden Başkan Kayda, şantiyede işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(BA-ÖND-Y)



15.01.2017 12:30:16 TSI

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