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Elektronik atıklar geri dönecek

15 Ocak 2017 Pazar, 12:33
Elektronik atıklar geri dönecek
Elektronik atıklar geri dönecek
- Yenimahalle'nin elektronik atıkları dönüştürülüyor

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediyesi elektronik atıkların geri dönüşümünü sağlamak amacıyla okullar arasında AEEE Geri Dönüşüm Yarışması düzenleyecek. Yarışma ile çocuklarda çevre bilinci geliştirilmesi hedeflenirken, Başkan Fethi Yaşar geri dönüşüme alınmayan elektronik atıkların ekonomide milyarlarca dolar kayba neden olduğunu söyledi.
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi ve sürdürülebilir çevre bilincini kamuoyunda yaymak amacıyla Yenimahalle Belediyesi yepyeni bir proje başlatıyor.
Ankara'da ilk kez Yenimahalle'de gerçekleştirilecek olan proje kapsamında ilçedeki okullar arasında AEEE Geri Dönüşüm Yarışması düzenlenecek. Bilişim Sanayicileri ve İş adamları Derneği'nin (TÜBİSAD) proje ortağı olduğu yarışma ile çocuklarda çevre bilinci geliştirilmesi hedefleniyor. Kampanya kapsamında okullarda öğrencilerden ve öğretmenlerden toplanacak elektronik atıklar, anlaşmalı çevre iznine sahip lisanslı taşıma firması aracılığıyla alınarak ve geri dönüşümü sağlanacak. En çok atık toplayan okullara ve öğrencilere ise sürpriz hediyeler verilecek.
19 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan yarışma ile ilgili detaylı bilgi, Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 0312 278 75 16 nolu numarasından alınabilecek. Kampanya haricinde de evlerindeki kullanım ömrünü tamamlamış elektronik atıkları aldırmak isteyen vatandaşlar, aynı numarayı arayarak atıkları ücretsiz aldırabilecek. Ayrıca Yenimahalle Belediyesi önüne ve Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ne iki ayrı elektronik atık kumbarası konacak.

"Hem sağlığa hem ekonomiye zarar"
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye'de her yıl tonlarca elektronik atığın hem insan sağlığını tehdit ettiğini hem de çevreye onarımı mümkün olmayan kalıcı zararlar verdiğini ifade ederek, "Geri dönüşüme alınmayan elektronik atıkların ekonomide yarattığı kayıp milyarlarca doları buluyor. Elektrikli ve elektronik ekipmanlar, bazıları toksik olmak üzere, birçok bileşen ihtiva ederler. Ekipmanlar kullanım ömürlerini tamamladıklarında, doğru bir biçimde geri kazanılmayan ya da bertaraf edilmeyen atıklar, çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu nedenle böyle bir projeyi çok önemsiyorum. Gelecek nesillerin daha bilinçli, daha duyarlı olması için bu tür projelerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
(SLCK-AŞ-Y)

15.01.2017 12:37:34 TSI
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