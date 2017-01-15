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Kahvehanede vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, geleneksel hale getirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında Yılmaz Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Salihli Belediyesi tarafından Yılmaz Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfalt, yol düzenleme ve kilit parke taş döşeme çalışmaları ile belediye hizmet binası önünde yapımı devam eden park çalışmaları ile mahallenin ihtiyacı olan düğün salonu hakkında mahalle sakinlerini bilgilendiren Başkan Kayda, kahvehane toplantısında vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Yılmaz Mahallesi'ne kazandırılan tüm belediye hizmetlerinden dolayı Başkan Kayda'ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilediler.

(BA-ÖND-Y)



15.01.2017 12:36:34 TSI

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