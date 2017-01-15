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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Şinasi İnan

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine Veysel Karani Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşandı. Numan B.'nin kullandığı 63 VK 277 plakalı otomobil, Hasan C.'nin kullandığı 63 YD 073 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinden yola fırlayan Hasan C. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Şİ-SD-Y)



15.01.2017 12:39:48 TSI

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