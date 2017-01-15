15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Üst geçidin korkulukları 3 ayda 3 kez çalındı

15 Ocak 2017 Pazar, 12:38
Üst geçidin korkulukları 3 ayda 3 kez çalındı
Üst geçidin korkulukları 3 ayda 3 kez çalındı
- Konya-Samsun yolundaki üst geçidin çelik ve demir aksamları, 3 ayda 3 kez hırsızların hedefi oldu

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ve alt-üst geçitler, her seferinde yeniden onarılmasına rağmen, hırsızlar tarafından adeta yağmalanıyor. 173 alt ve üst geçitte 1 yılda 31 hırsızlık olayının yaşandığı Başkent'teki 1011 Üst Geçidi, 3 ayda 3 kez hırsızların hedefi oldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, hırsızların alt ve üstgeçitlerde paslanmaz korkuluk, çelik halat, dübel ve bilezik gibi çeşitli ekipmanları çalarak hurdacılara sattığı öğrenildi.
Hırsızlar, yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişlerini sağlayan alt ve üst geçitleri üç kuruş kazanç uğruna emniyetsiz hale getirdiğini belirten Büyükşehir Belediyesi, Ankaralıları hırsızlık olaylarına karşı daha duyarlı olmaya davet etti.
Yayaların hayatını tehlikeye atan hırsızların son olarak Turgut Özal Bulvarı'nın 1011 Kavşağı yakınında bulunan yaya üst geçidinin korkuluklarını 3 ayda 3 kez çaldıklarını belirten yetkililer, "Hırsızların yanı sıra hırsızlık malını satın alan kişiler de, yayaları güvensiz hale getiren hırsızlar kadar sorumludur. Vatandaşlarımızın, bu kişileri 155 Polis İmdat veya ALO 153'e ihbar etmelerini bekliyoruz" dediler. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kent Bakım-Onarım ekipleri, hırsızlar tarafından korkulukları çalınan 1011 Kavşağı yakınlarındaki üst geçide yeni korkuluk takmaya başladı.

Pirinç yerine plastik levhalar takılıyor
Kent Estetiği ekipleri, üst ve alt üst geçitlerin isimlerinin yazılı olduğu pirinç harf ve levhaların da sık sık hırsızlar tarafından çalınması üzerine, pirinç levhaların tamamını, ekonomik değeri olmayan plastik malzemelerle değiştirdi.
Yetkililer, kent estetiğinden taviz vermeden, kenti güzelleştirme çalışmalarının süreceğini de kaydettiler.
(SLCK-ÖZ-Y)

15.01.2017 12:43:32 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Voleybol: Kadınlar Kupa Voley
YEREL

VOLEYBOL: KADINLAR KUPA VOLEY
Trafik kazasından kurtulan 5 yaşındaki çocuk yardım çağırdı
YEREL

TRAFİK KAZASINDAN KURTULAN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARDIM ÇAĞIRDI
BBP Genel Başkanı Destici:
YEREL

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ:
Sahil Güvenlik Komutanlığının faaliyetleri
YEREL

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ FAALİYETLERİ
Duterte'den &quot;teröristleri bombalayın&quot; talimatı
YEREL

DUTERTE'DEN "TERÖRİSTLERİ BOMBALAYIN" TALİMATI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Elektronik atıklar geri dönecek
YEREL

ELEKTRONİK ATIKLAR GERİ DÖNECEK
Hindistan'daki tekne kazası
YEREL

HİNDİSTAN'DAKİ TEKNE KAZASI
&quot;Ekmek tasarrufu ile 8 milyar lira cepte kalabilir&quot;
YEREL

"EKMEK TASARRUFU İLE 8 MİLYAR LİRA CEPTE KALABİLİR"
&quot;Sütte girdi fiyatlarını 6 ay sabitleyelim&quot;
YEREL

"SÜTTE GİRDİ FİYATLARINI 6 AY SABİTLEYELİM"
Wizards evinde seriye bağladı
YEREL

WİZARDS EVİNDE SERİYE BAĞLADI
Osmanlıspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak
YEREL

OSMANLISPOR, BEŞİKTAŞ'I AĞIRLAYACAK
Mamak yatırımcının gözdesi
YEREL

MAMAK YATIRIMCININ GÖZDESİ
DÜZELTME
YEREL

DÜZELTME
Ankara'da trafik kazası: 7 yaralı
YEREL

ANKARA'DA TRAFİK KAZASI: 7 YARALI

DEAŞ ile mücadelede &quot;önemli&quot; toplantı
YEREL

DEAŞ İLE MÜCADELEDE "ÖNEMLİ" TOPLANTI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 145'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 198 hedef vuruldu, 9 terörist etkisiz hale getirildi.
YEREL

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE, SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK DEVAM EDEN FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN 145'İNCİ GÜNÜNDE, TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A AİT 198 HEDEF VURULDU, 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.
Karayollarında durum
YEREL

KARAYOLLARINDA DURUM
GÜNDEM / 15 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM / 15 OCAK 2017
Petrol işletme ruhsatı kararı
YEREL

PETROL İŞLETME RUHSATI KARARI
Brezilya'da 21 mahkum firar etti
YEREL

BREZİLYA'DA 21 MAHKUM FİRAR ETTİ

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 15 OCAK 2017

2017 Yılı Yatırım Programı
YEREL

2017 YILI YATIRIM PROGRAMI