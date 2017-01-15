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Başkan Doğan, Suudi Arabistanlı iş adamını ağırladı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Suudi Arabistanlı iş adamı Muhammed El Kathan ve oğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit'te büyük yatırımlar planlayan Suudi Arabistanlı iş adamı Muhammed El Kathan ve oğluyla bir araya geldi.

Sohbet ortamında geçen ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Suudi iş adamı Muhammed El Kathan da şehrimizde yatırım yapması için görüştüğümüz yatırımcılarımızdan bir tanesi. Yahya Kaptan bölgesinde yapmayı planladıkları iki büyük rezidans ile ilgili projeleri hazır ve bu süreçteki çalışmaları sürüyor. Bu yatırımlarla, şehrimizde sembol olabilecek bir binanın yapılması ve şehrimizin İstanbul'a yakın bir dünya ticaret merkezi fonksiyonunu üstlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Gerek şehrimizdeki turizm kaynaklarını ortaya çıkarmak, gerekse yabancı yatırımcıların şehrimize gelmesini sağlamadaki temel amacımız, şehrimize yeni katma değerler katmak, yeni istihdam alanları kazandırmaktır. Bu, hem gencimizi, işsizimizi hem de tüm esnafımıza önemli bir katkı sağlayacaktır. Sudi yatırımcımızdan istediğimiz şey, şehrimize kanunlara uygun en güzel yapıları ve yatırımları yapmasıdır. Bu konularda her tür desteği vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(İG-RFK-Y)



15.01.2017 12:46:13 TSI

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