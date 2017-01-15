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Çiftçinin kazancı yerli üretimde

- Başkan Altepe, Bursa'da faaliyet gösteren tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi



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BURSA (İHA) - Sektör temsilcilerini ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, tarımda yüksek kazancı ancak siyah incir, şeftali, deveci armudu ve sofralık zeytin gibi yerli ürünler yetiştiren, global pazarların 'yaban mersini gibi' özel isteklerine cevap veren çiftçinin sağlayabileceğini söyledi.

Başkan Altepe, Bursa'da faaliyet gösteren tarım sektörü temsilcileriyle görüştü. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Prof.Dr. Senih Yazgan, Bursa Ziraat Odaları İl Koordinatörü Nafiz Kaya, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Uğur Bilgili, Osmangazi Ziraat Odası Başkanı Hakan Ekim, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey ve İncir Üreticileri Birliği Başkanı Osman Özkan, piyasayla ilgili düşüncelerini Başkan Altepe'ye aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaptığı konuşmada, birçok alanda olduğu gibi tarım konusunda da iddialı olduklarını söyledi. Bursa'nın toprak yapısı itibariyle dikkat çektiğini ve şehrin bir üretim kültürü bulunduğunu vurgulayan Başkan Altepe, kırsal alanda en güzel ürünlerin yetiştirilmesi için geçerli hiçbir sebep gösterilemeyeceğini ifade etti. Türkiye'deki ilk Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığını Bursa'nın kurduğunu, ardından Tarım AŞ'nin hizmete alındığını hatırlatan Başkan Altepe, verime dayalı üretim ve yüksek kazanç için mücadele ettiklerini vurguladı. Tarım konusunda birlik kuracak, lobi oluşturacak ve kaliteli ürünler yetiştirecek kuruluşlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildiren Başkan Altepe, "Yeter ki gerçekçi ve doğru işler yapalım. Büyükşehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa vermeye hazırız" dedi.

Başkan Altepe, konuşmasında, Bursa'nın tarımdaki en büyük şansının yerli ürünler olduğunu vurguladı. Siyah incir, şeftali, deveci armudu ve sofralık zeytinin bölgeye has olduğunu söyleyen Başkan Altepe, bu ürünlerde verim ile kaliteyi yakalayan çiftçinin fiyat ve pazar sıkıntısının ortadan kalkacağını dile getirdi. Bu sebeple üreticinin ilk olarak Bursa'nın malı olan ürünlere yönelmesi ve ardından dünya pazarlarının 'yaban mersini' gibi özel isteklerine cevap vermesi gerektiğini kaydeden Başkan Altepe, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda bizler elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Büyükşehir uhdesinde kurduğumuz daire başkanlığı ve Tarım AŞ kanalıyla üreticilerimizin bu alanlarda yoğunlaşmalarını tavsiye ediyoruz. Bursa diğer alanlarda olduğu gibi tarımda da farklı olsun. İnsanlar gelip görsünler. Yeter ki birlik oluşturulsun ve doğru ürünler üretilsin" diye konuştu.

(AÇ-ÖZ-Y)



15.01.2017 12:46:49 TSI

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