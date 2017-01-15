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Otobüs yangının ardından yolu temizlik görevlileri temizledi

15 Ocak 2017 Pazar, 12:48
Otobüs yangının ardından yolu temizlik görevlileri temizledi
Otobüs yangının ardından yolu temizlik görevlileri temizledi

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Temizlik İşleri, otobüs yangınının ardından yola dökülen malzemeleri temizledi.
İnönü caddesi üzerinde yanan şehir içi otobüsünden arda kalan olumsuzlukları İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri giderdi. Mustafa Mete idaresindeki içinde 5 yolcunun bulunduğu 41 J 0281 plakalı halk otobüsü, hareket halindeyken arızalandı. Şoförün aracı yol kenarına çekip kaputu açmasıyla birlikte alevler otobüsü sardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen otobüs yangınında yararlanan olmaması teselli kaynağı oldu. Yangın söndürüldükten hemen sonra İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek yolu kısa süre içinde temizleyerek trafiğe açılmasını sağladılar.
(İG-RFK-Y)

15.01.2017 12:52:57 TSI
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