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Bilim Kültür ve Sanat Derneği'nden Başkan Doğan'a ziyaret

15 Ocak 2017 Pazar, 12:49
Bilim Kültür ve Sanat Derneği'nden Başkan Doğan'a ziyaret
Bilim Kültür ve Sanat Derneği'nden Başkan Doğan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Bilim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Recep Özcan ve yönetimini misafir etti.
Bilim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Recep Özcan, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı ziyaret etti.
Konuklarına ziyaret için teşekkür eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Bilim Kültür ve Sanat Derneği'mizin faaliyetlerini büyük bir heyecan içinde takip ediyorum. Özellikle Ufka Yolculuk yarışmanız çok etkileyici, kapsamlı, büyük bir organizasyon. Bilim, sanat, kültür adına yapılan her hizmet bizim için değerli. Daha da önemli ve değerli olan bütün faaliyetleri gönüllü olarak yapmanız. İzmit Belediyesi olarak her zaman sizin yanınızda olduk olmaya devam edeceğiz. Bu tür çalışmaları da desteklemeye devam edeceğiz. Yaptığınız faaliyetler, toplumumuzun bilim, kültür sanat alanından daha fazla faydalanmasını da sağlayacaktır" dedi.
(İG-RFK-Y)

15.01.2017 12:53:50 TSI
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