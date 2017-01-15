YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı



ANTALYA (İHA) - Antalya'da bazı kişilerin Antalya Büyükşehir Belediyesi adını kullanarak Halep'e yardım kampanyası için iş adamlarından para toplayarak, dolandırıcılık yaptığının tespit edildiği bildirildi. Belediye, iş adamlarını ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Antalya Valiliği'nin 15 Aralık 2016 tarihli izni ile Suriye'deki iç savaş sebebiyle Halep kentinde açlık çeken ve yardıma ihtiyacı olan bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 1 ay sürecek olan nakdi ve ayni yardım kampanyası başlatıldığı ve bugüne kadar toplanan yardımlarla 9 TIR'dan oluşan yardım konvoyu Halep'e ulaştırıldığı hatırlatıldı.

Belediyenin adı kullanılıyor

Bu süreçte, insani yardım kampanyasının adını kullanarak, yardımsever halkı dolandırmak isteyen kötü niyetli kişilerin türediğine dikkat çekilen açıklamada bu kişilerin telefonla aradıkları iş adamlarına kendilerini Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri olarak tanıtıp, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın selam ve yardım ricasını ileterek para talep ettiklerinin tespit edildiği bilgisi paylaşıdı. Sahte cep telefonu numarası kullanan dolandırıcıların, sahte hesap numarası vererek, yardım paralarını bu hesaba aktarılmasını istediğine de dikkat çekildi.

'İtibar etmeyin'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kampanyaları için vatandaşları telefonla arayarak, para talep etme gibi bir uygulaması olmadığı bildirilen açıklamada şöyle denildi: ' Büyükşehir Belediyesi'nin Halep'e Yardım Kampanyası için TR 22 0001 5001 5800 7305 4132 17 IBAN nolu resmi bir hesap açılmıştır ve yardımlar sadece bu hesapta toplamaktadır. Bunun dışında başka bir hesap numarası bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmalı, dolandırıcı olan bu kişilere itibar etmemelidir. Büyükşehir Belediyesi personeliyle yüz yüze gelmeden, sahtekarlara telefonda yardım parası aktarılmaması ve yardımseverlik duygularımızın incitilmesine izin verilmemesi gerekmektedir.'



15.01.2017 13:01:26 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER