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Konyaaltı Belediyesi Kreşleri'nde 'tasarruf' eğitimi

15 Ocak 2017 Pazar, 13:01
Konyaaltı Belediyesi Kreşleri'nde 'tasarruf' eğitimi
Konyaaltı Belediyesi Kreşleri'nde 'tasarruf' eğitimi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşleri'nde büyük yaş grup öğrencileri, Enerji Tasarrufu Haftası'nda hazırladıkları sunum ile minik kardeşlerine enerji tasarrufunun önemini anlattı.
Her yıl 11-17 Ocak günleri arasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası'nda Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevleri'nin öğrencileri örnek bir davranış sergiledi. Büyük yaş gurubu öğrencileri, küçük yaş öğrenciler için bir sunum hazırlayarak, enerji tasarrufunu anlattı. Kreş öğrencileri ellerindeki dövizlerle enerji tasarrufu konusunda neler yapmaları gerektiğini görsel bir şekilde anlatarak, minik kardeşlerini bilgilendirdi.
Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Kreşleri'nde eğitim gören öğrencilerin bir birinden farklı etkinliklerle, önemli gün ve haftaları bizzat yaşayarak öğrendiklerini söyledi. Başkan Böcek, "Küçük yaşta kazanılan alışkanlıklar çok önemlidir. Biz de çocuklarımıza bu alışkanlıkları kazandırmak istiyoruz. Enerji kaynakları özellikle son yıllarda ülkemiz için çok büyük önem arz etmekte. İnanıyoruz ki öğrencilerimize bu bilinci şimdiden aşılarsak, gelecek için de kaygımız bir okadar azalacak. Bu amaçla hazırladığımız etkinliklerde kreş öğrencilerimiz, 'enerji tasarrufu'nun önemini öğreniyor. Dilerim minik öğrenciler bu davranışlarıyla biz büyüklere de örnek oluşturur." diye konuştu.

15.01.2017 13:06:04 TSI
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