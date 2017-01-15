YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Malatyalı hakem Erdoğan Özdemir hokey şampiyonasında görev alacak

Malatyalı hakem Erdoğan Özdemir hokey şampiyonasında görev alacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Alanya'da 10-12 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Kapalı Alan Kulüpler Şampiyonasında, hakem olarak Malatyalı Hokey Hakemi Erdoğan Özdemir de görev alacak.

Birçok ülkeden önemli hokey takımlarının mücadele edeceği şampiyonada görev yapacak olan Erdoğan Özdemir, bu önemli görevin kendisine verilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

-"Elimden gelenin fazlasını yapacağımı ifade etmek istiyorum"

İHA'ya konuşan Özdemir, yaptığı açıklamada '' Uluslararası Arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin fazlasını yapacağımı ifade etmek istiyorum. Şuan turnuvaya tam olarak hazır olduğumu ve bu görevi eksiksiz yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Bana güvenip bu görevi veren Hokey Federasyonu Başkanımız Sayın Sadık Karahan, yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. Yine bu görevi bana layık gören ve hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen MHK adına Okan SARI başkanıma ve yönetim kuruluna, tecrübelerini benimle paylaşan hemşerimiz Uluslararası Hakem Halef Uluğ'a müteşekkirim. Hep beraber olduğumuz tüm hakem arkadaşlarıma, antrenman eksiğimiz olmaması için kapılarını her zaman bize açan Malatya Anadolu Ateş Hokey takımı hocası ve sporcularına, tabi ki son olarak hep yanımda olan Aileme sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.

(MT-SD-Y)



15.01.2017 13:10:43 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER