15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatyalı hakem Erdoğan Özdemir hokey şampiyonasında görev alacak

15 Ocak 2017 Pazar, 13:06
Malatyalı hakem Erdoğan Özdemir hokey şampiyonasında görev alacak
Malatyalı hakem Erdoğan Özdemir hokey şampiyonasında görev alacak

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Alanya'da 10-12 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Kapalı Alan Kulüpler Şampiyonasında, hakem olarak Malatyalı Hokey Hakemi Erdoğan Özdemir de görev alacak.
Birçok ülkeden önemli hokey takımlarının mücadele edeceği şampiyonada görev yapacak olan Erdoğan Özdemir, bu önemli görevin kendisine verilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.
-"Elimden gelenin fazlasını yapacağımı ifade etmek istiyorum"
İHA'ya konuşan Özdemir, yaptığı açıklamada '' Uluslararası Arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin fazlasını yapacağımı ifade etmek istiyorum. Şuan turnuvaya tam olarak hazır olduğumu ve bu görevi eksiksiz yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Bana güvenip bu görevi veren Hokey Federasyonu Başkanımız Sayın Sadık Karahan, yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. Yine bu görevi bana layık gören ve hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen MHK adına Okan SARI başkanıma ve yönetim kuruluna, tecrübelerini benimle paylaşan hemşerimiz Uluslararası Hakem Halef Uluğ'a müteşekkirim. Hep beraber olduğumuz tüm hakem arkadaşlarıma, antrenman eksiğimiz olmaması için kapılarını her zaman bize açan Malatya Anadolu Ateş Hokey takımı hocası ve sporcularına, tabi ki son olarak hep yanımda olan Aileme sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.
(MT-SD-Y)

15.01.2017 13:10:43 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kar ve soğuk hava balık fiyatlarını arttırdı
YEREL

KAR VE SOĞUK HAVA BALIK FİYATLARINI ARTTIRDI
U-21 1. Ligi
YEREL

U-21 1. LİGİ
Kocamın Nişanlısı isimli tiyatro oyununun oyuncuları Malatya Park AVM'de
YEREL

KOCAMIN NİŞANLISI İSİMLİ TİYATRO OYUNUNUN OYUNCULARI MALATYA PARK AVM'DE
AVM'de Kağıt Rölyef Atölye sergisi açıldı
YEREL

AVM'DE KAĞIT RÖLYEF ATÖLYE SERGİSİ AÇILDI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Malatya Ülkü Ocakları lokma dağıttı
YEREL

MALATYA ÜLKÜ OCAKLARI LOKMA DAĞITTI
MİAD Malatyalı genç yetenekleri destekleyecek
YEREL

MİAD MALATYALI GENÇ YETENEKLERİ DESTEKLEYECEK
Malatya 2. OSB Müteşebbis heyet toplantısı yapıldı
YEREL

MALATYA 2. OSB MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI YAPILDI
Ziraat Katılım Bankası Malatyalılara hizmet vermeye başladı
YEREL

ZİRAAT KATILIM BANKASI MALATYALILARA HİZMET VERMEYE BAŞLADI
Malatya'da hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL

MALATYA'DA HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI