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BEÜ; Zonguldak'ın yer sorununa sosyal sorumluluk projesiyle çözüm buldu



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta yer bulma sorununa Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Geomatik Mühendisliği Bölümü sosyal sorumluluk projesiyle çözüm buldu.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve bölüm öğrencileri, sosyal sorumluluk projesiyle Zonguldak'ın yer sorununa çözüm buldu. Kentin ihtiyaçlarına yönelik her yıl çeşitli projeler gerçekleştiren Geomatik Mühendisliği Bölümü, kamuoyunda sıklıkla dile getirilen şehrin arazi sorununu da merkez ilçenin yükseklik verilerini kullanarak bölgenin eğim haritasını üretti.

Çalışma hakkında bilgi veren Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, "Üniversitemizin bölümlerinin ders programlarında en az 1 adet Sosyal Sorumluluk Projesi dersi bulunmakta. Bu ders kapsamında öğrencilerimiz gerek toplumun gerekse kentin ihtiyaçlarına yönelik olarak her yıl çeşitli projeler gerçekleştirmekteler. Geomatik Mühendisliği Bölümü olarak bu sene kentin ihtiyaçlarına yönelik bazı projeler geliştirelim istedik. Bildiğiniz üzere Zonguldak topoğrafyası oldukça bozuk bir şehir. Bu nedenle şehir için büyük boyutlu projeler gündeme geldiğinde bu sorun daha da ön plana çıkıyor. Yetkililer arazide gezerek uygun ölçekli yerler bulmaya çalışıyorlar. Tabi bu oldukça güç bir iş. Basından da takip ettiğimiz üzere Hastane ve Stat inşaatlarımızda da benzer süreç yaşanmakta.

Biz de öğrencilerimizle birlikte yetkililerin yaşadıkları bu zorluklarda yardımcı olmak adına bir proje geliştirelim istedik. Zonguldak Merkez İlçenin yükseklik verilerini kullanarak bölgenin eğim haritasını ürettik. Bu haritayı İlçenin 3 boyutlu uydu görüntüsü üzerine yerleştirdik. Herkese açık ve kolayca kullanabilen bir ortamda olması adına sunum işlemini Google Earth programı üzerinde yaptık" ifadelerine verdi.



"230 dönüme yakın elverişli alanlar söz konusu"

Eğim haritası üzerinde değerlendirme yapan Prof. Dr. Kutoğlu, Çaydamar mevkisinde 150 dönüm, İnağzı mevkisinde de 80 dönüme yakın elverişli alanların söz konusu olduğuna dikkat çekti. Yapılan çalışmayı paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade eden Kutoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Görüntünün sol tarafındaki ölçekte gördüğünüz üzere mavi renk tonlarından kırmızıya doğru eğim değeri artmakta. Eğim arttıkça hem heyelan riski hem de inşaat maliyetleri de artmakta. Dolayısıyla görüntüye göre sırasıyla lacivert, mavi ve kısmen yeşil renkli alanlar inşaat için elverişli alanlar olarak gözüküyor. Örneğin Çaydamar'da Köy Hizmetleri'nin bulunduğu mevkide 150 dönüm, Mithatpaşa tünelinin İnağzı çıkışında da 80 dönüme yakın elverişli alanlar söz konusudur. Yine haritanın solundaki pencerede görüldüğü üzere Google Earth uygulamasıyla istenen bölgeler çevrilerek alansal değerini kolaylıkla bulmak mümkün. Bu sayede yetkilileri arazideki zorlu arayıştan kurtarmak mümkün. Haritanın doğruluğu 1/25 000 ölçekli harita doğruluğunda ve planlama yapmaya uygun. Daha yüksek doğrulukta veri sağlanması durumunda daha doğruluklu harita üretmemiz de mümkün. Hatta jeolojik harita gibi ekstra bilgilerin tarafımıza verilmesi durumunda onları da bu uygulamanın üzerine aktarmak mümkün. Yetkililerin arzu etmesi halinde bu çalışmayı kendileriyle paylaşmaktan ve Zonguldak'ımıza hizmet etmiş olmaktan öğrencilerimizle birlikte büyük memnuniyet duyarız."

(OA-OA-Y)



15.01.2017 13:15:35 TSI

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