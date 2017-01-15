15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Güvençer'den kurumlara ziyaret

15 Ocak 2017 Pazar, 13:13
Vali Güvençer'den kurumlara ziyaret
Vali Güvençer'den kurumlara ziyaret

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer yoğun olarak sürdürdüğü kurum ziyaretleri kapsamında İl Dernekler, İl Göç İdaresi ve Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.
Vali Güvençer'i ziyaretlerinde İl Dernekler Müdürü Tekin Güzel, İl Göç İdaresi Müdürü Abdurrahman Şeref Doğramacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yavuz Kurt ve yardımcıları karşıladı. İl Dernekler Müdürü Tekin Güzel Vali Güvençer'in ziyaretinde Manisa'daki dernekler ve kurumun işleyişi hakkında bilgi verdi. Vali Güvençer, burada personeli de ziyaret ederek yürüttükleri görevleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne giden Vali Güvençer, Müdür Abdurrahman Şeref Doğramacı'dan kurumun yapısı ve işleyişi hakkında bilgi aldı. Burada iş ve işlemleri için Kuruma gelen yabancılar ile de görüşen Vali Güvençer, personel ile de tanışarak çalışmalarında başarılar diledi.
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ziyaretleri kapsamında Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü de ziyaret etti. Ziyaretinde Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt ve yardımcıları tarafından karşılanan Vali Güvençer Müdür Yavuz Kurt'u makamında ziyaret etti. Daha sonra birimleri gezerek incelemelerde bulunan Vali Güvençer, Müdürlükte görev yapan personelden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Vali Güvençer Kurumların yapmış oldukları çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek gayretli çalışmalarından dolayı personelini tebrik edip çalışmalarında başarılar diledi.
(AY-Y)

15.01.2017 13:18:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Turgutlu Belediyesi gönülleri almaya devam ediyor
YEREL

TURGUTLU BELEDİYESİ GÖNÜLLERİ ALMAYA DEVAM EDİYOR
Kahvehanede vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi
YEREL

KAHVEHANEDE VATANDAŞLARIN SORUN VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ
Başkan Kayda, şantiyede işçilerle buluştu
YEREL

BAŞKAN KAYDA, ŞANTİYEDE İŞÇİLERLE BULUŞTU
Akhisar Belediyespor deplasmanda &quot;suskun&quot;
YEREL

AKHİSAR BELEDİYESPOR DEPLASMANDA "SUSKUN"
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG

&quot;Müslümanın Kalbi Hayatı&quot; konferansına yoğun ilgi
YEREL

"MÜSLÜMANIN KALBİ HAYATI" KONFERANSINA YOĞUN İLGİ
Alaşehir Belediyespor'un zorlu mesaisi
YEREL

ALAŞEHİR BELEDİYESPOR'UN ZORLU MESAİSİ
Manisa'da '90 Bin Kar Tanesi' paneli
YEREL

MANİSA'DA '90 BİN KAR TANESİ' PANELİ
Yunusemre ve Şehzadeler için imar toplantısı
YEREL

YUNUSEMRE VE ŞEHZADELER İÇİN İMAR TOPLANTISI
Turgutlu'ya daha iyi hizmet için eğitime devam
YEREL

TURGUTLU'YA DAHA İYİ HİZMET İÇİN EĞİTİME DEVAM
Kula'da başarılı öğrenciler ödüllendirilecek
YEREL

KULA'DA BAŞARILI ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLECEK
Kardeş Payı Projesi hayata geçti
YEREL

KARDEŞ PAYI PROJESİ HAYATA GEÇTİ
Salihli Belediyesi bir engelliyi daha sevindirdi
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESİ BİR ENGELLİYİ DAHA SEVİNDİRDİ
Salihli'de cadde ve sokaklar temizleniyor
YEREL

SALİHLİ'DE CADDE VE SOKAKLAR TEMİZLENİYOR
Salihli'de unutulmaz Türk Sanat Müziği konseri
YEREL

SALİHLİ'DE UNUTULMAZ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ