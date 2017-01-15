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Berkm'de çocuklar için "Eğlence Dünyası"

15 Ocak 2017 Pazar, 13:29
Berkm'de çocuklar için "Eğlence Dünyası"
Berkm'de çocuklar için "Eğlence Dünyası"

(Fotoğraflı)

Sertan Ergit
İZMİR (İHA) - İstanbul Mask-Kara Tiyatrosu, Bergama Kültür Merkezi BerKM'de çocuklar için "Eğlence Dünyası" adlı oyunu sahneledi.
Halit Karata'nın yazdığı, Cevdet Bayram'ın yönettiği oyun Bülent Arslan, Berat Beyoğlu ve Atilla Ertorer tarafından canlandırıldı. Küçücük bir sirki işleten iki arkadaşın hayatına giren hevesli sihirbaz adaylarının hikâyesinin anlatıldığı oyun Bergamalı çocuklar tarafından beğeni ile izlendi.
Oyun sonunda görüşlerini dile getiren İstanbul Mask-Kara Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Nazif Uslu Bergama'ya bu oyun ile ilk defa geldiklerini belirterek, "BerKM sahnesinin inşaat halini biliyorum. Bu kadar güzel olacağını düşünememiştim. Bergama'ya böyle güzel bir Kültür Kompleksi'nin yapılmış olması sanatın özellikle tiyatro sanatının toplumsallaşması adına büyük bir katkı. Bergama'nın uzun zamandır özellikle kış aylarında kültürel etkinlikler için ihtiyaç hissettiği böylesi güzel Kültür Merkezini yapmasından dolayı Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç' e teşekkür ediyorum " dedi.
Bergama'da öğretmenlik yapan Özlem Arslan Dolmuş, "3 yaşında ikizlerim var. Şu anda kendileri içeride oyun izliyorlar. Bergama'nın böylesi kültür faaliyetlerine çok ihtiyacı var özellikle çocuklarımızın. O yüzden çocuklara yönelik kültür ve sanata dair çalışmaları çok önemli buluyorum. Çok teşekkür ediyorum " dedi.
(ÖZ-Y)

15.01.2017 13:32:47 TSI
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