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Bolu'da 8 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi

- Kaçak sigarayla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu'da bir tır içerisinde 8 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolu'nda bir tırda 8 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, operasyonda gözaltına alınan sürücü M.M. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

(FC-ÖZ-Y)



15.01.2017 13:59:03 TSI

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