15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bolu'da 8 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi

15 Ocak 2017 Pazar, 13:56
Bolu'da 8 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi
Bolu'da 8 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi
- Kaçak sigarayla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu'da bir tır içerisinde 8 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolu'nda bir tırda 8 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, operasyonda gözaltına alınan sürücü M.M. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
(FC-ÖZ-Y)

15.01.2017 13:59:03 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;Boluspor zirve yarışının içerisinde olacak&quot;
YEREL

"BOLUSPOR ZİRVE YARIŞININ İÇERİSİNDE OLACAK"
GÜNCELLEME- Köprübaşı Barajı'nda balık tutarken 2 kişinin kaybolması
YEREL

GÜNCELLEME- KÖPRÜBAŞI BARAJI'NDA BALIK TUTARKEN 2 KİŞİNİN KAYBOLMASI

Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer'in babası vefat etti
YEREL

BOLU İL GENEL MECLİS BAŞKANI YAŞAR YÜCEER'İN BABASI VEFAT ETTİ
Köprübaşı Barajı'da balık tutarken 2 kişinin kaybolması
YEREL

KÖPRÜBAŞI BARAJI'DA BALIK TUTARKEN 2 KİŞİNİN KAYBOLMASI

Bolu Belediyesi'ne hediye edilen bisikletler hizmete girdi
YEREL

BOLU BELEDİYESİ'NE HEDİYE EDİLEN BİSİKLETLER HİZMETE GİRDİ
Kartalkaya'da kayak keyfi
YEREL

KARTALKAYA'DA KAYAK KEYFİ