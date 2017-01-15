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AK Parti'li Uzer: "Kur saldırısında etkilenen firmalara kredi kalkanı, Fırat Kalkanı kadar önemli"

15 Ocak 2017 Pazar, 13:57
AK Parti'li Uzer: "Kur saldırısında etkilenen firmalara kredi kalkanı, Fırat Kalkanı kadar önemli"

(Fotoğraflı)

Serhat Demir
GAZİANTEP (İHA) - Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, hükümetin kur saldırısından etkilenen firmalara kredi kalkanı için harekete geçmesini, Fırat Kalkanı Harekatı kadar önemli bir adım olarak değerlendirdi.
Milletvekili Ahmet Uzer, sosyal medya hesabından kur saldırılarından etkilenen firmalara karşı hükümetin harekete geçtiği yönündeki haberi paylaşarak, kur şoku yaşayan firmaların durumunun iyileştirilmesi için alınan kararları olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı yorumda, kararların Fırat Kalkanı Harekatı kadar önemli olduğuna dikkat çeken Uzer, "Hükümetimizin bu adımı en az Fırat Kalkan'ı operasyonu kadar kıymetli ve önemli.
"Kur saldırısından etkilenen firmalara kredi kalkanı. Döviz kurunun tapınakçıları kurgu ve yanlış algı yapmaya, spekülasyona devam etsinler. Başaramayacaklar,Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler" ifadelerini kullandı.
Uzer, üzerinde Türkiye ve Avrupa ülkelerinin bayrağını taşıyan bilardo topları ile çekilmiş fotoğrafı da, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Birlikte #Türkiye olacağız. Onlar kalleş oldukça, biz kardeş olacağız" yorumuyla paylaştı.
(SD-ÖZ-Y)

15.01.2017 14:01:38 TSI
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