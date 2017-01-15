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Miniklerin "Harika Dünyalar Sergisi" açıldı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi tarafından açılan kurslara katılan çocukların taş boyama ile hazırladığı "Harika Dünyalar Sergisi" açıldı.

Salihli Belediyesi tarafından açılan kurslarda eğitim gören çocuklar taş boyama eserlerini açtıkları sergide görücüye sundu. KİPA Alış Veriş Merkezi'nde açılan sergiye Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile minik eller ve aileleri tarafından açıldı. Sergi açılışında konuşan Karaoğlu Salihli Belediyesi olarak her yaş grubundan insana yetenek ve hobi kursları açtıklarını belirterek, "Çocuklarımızın hayal ve yeteneklerini birleştirerek yaptığı çok güzel çalışmaların başındayız. Bu arada kurslarımızda Türkiye'de bir ilki de gerçekleştiriyoruz o da taş boyamanın bir kompozisyon şeklinde sunulduğu bir sergi olmasıdır. Bu anlamda bu kursun eğitmenliğini yapan Belediyemiz Halıcılık öğretmeni Sultan Gençtürk'ü, bu harika çalışmaları yapan geleceğimizin ümidi güzel çocuklarımızı ve onları yetiştiren kutluyor, bu tür etkinliklerimizde bize her zaman kapısını açan Kipa Aile Kulübü Sorumlusu Ferda Keskiner'e teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yardımcısı Karaoğlu, minik ellerin hazırladığı ve birbirinden güzel eserlerin bulunduğu sergiyi çocuklarla birlikte gezerek kursiyerlerden bilgi aldı.

(BA-AY-Y)



15.01.2017 14:03:16 TSI

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