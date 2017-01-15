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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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3. kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

15 Ocak 2017 Pazar, 14:03
3. kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
3. kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

(Fotoğraflı)

Muammer Ay
SAMSUN (İHA) - Samsun'da çalıştığı inşaatın 3. katından merdiven boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım içesi Kalkancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı 4 katlı inşaatın 3. katından merdiven boşluğuna düşen Ahmet D.(46) ağır yaralandı. İş arkadaşları tarafından yerde yatarken bulunan Ahmet D., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet D. hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Ahmet D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(MAY-Y)

15.01.2017 14:07:29 TSI
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