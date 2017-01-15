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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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VEDAŞ ekibinden zorlu onarım çalışması

15 Ocak 2017 Pazar, 14:14
VEDAŞ ekibinden zorlu onarım çalışması
VEDAŞ ekibinden zorlu onarım çalışması

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen hizmetten sınır tanımıyor.
Son günlerde kar yağışının etkisini kaybettiği ve yerini dondurucu soğuklara bıraktığı Hakkari'de, VEDAŞ arıza ekibi elektrik arızalarını onarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dondurucu soğuklara adeta meydan okuyan VEDAŞ ekibi, sabah saatlerinde 7 kişilik ekiple Konak Caddesi üzerinde bir yüksek gelirim hücresi kurdu. Dondurucu soğukta çalışma başlatan ekipler, zaman zaman soğuk havadan dolayı zor anlar yaşadılar.
Ekipler, kar kütleleri üzerinde ateş yakarak bir taraftan ısınıp diğer taraftan ise çalışmalarını sürdürdüler. Yapılan 3 saatlik çalışma sonucunda yeni enerji hücresi kurularak çarşı merkezine enerji verildi.
Soğuk havada VADAŞ ekibinin başarılı çalışmasına tanıklık eden vatandaşlar ise, hizmette sınır tanımayan ekibe teşekkür etti.
VEDAŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmaması ve sağlıklı enerji alabilmeleri için il genelinde arıza ekiplerinin canla başla çalıştığını belirttiler.
(FT-MSA-Y)

15.01.2017 14:19:12 TSI
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