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İşyerinde çıkan yangın söndürüldü



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akakale ilçesinde tatlıcılık yapılan bir işyerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde tatlıcılık yapılan bir işyerinin mutfak kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken mutfakta bulunan tüpün patlamaması ise büyük bir faciayı önledi.

Yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

(Şİ-SD-Y)



15.01.2017 14:38:22 TSI

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