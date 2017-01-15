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Ağrı'da oyuncak silah verene araba ve bebek

15 Ocak 2017 Pazar, 14:38
Ağrı'da oyuncak silah verene araba ve bebek
Ağrı'da oyuncak silah verene araba ve bebek

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce düzenlenen faaliyet kapsamında, oyuncak silahını getiren 900 çocuğa polis arabası ve bebek verildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 'ÇOGEP Ağrı'nın Yarınları Emniyette-2016' projesi kapsamında, çocukların oyuncak dahi olsa silahlarla değil gerçek oyuncaklarla büyümesi, şiddete yönelik eğilimlerden uzak tutulmaları amacıyla faaliyet düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Faaliyet kapsamında ilimiz merkezinde eğitim gören 6-10 yaş aralığındaki 900 öğrencimizin getirmiş olduğu oyuncak silahlar; polis arabası ve bebek ile değiştirilmiştir. Ayrıca, devlet öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencilerimize yönelik, toplumsal olaylara üniversite öğrencilerinin katılımını azaltarak suç işlenmesinin asgari seviyelere indirgenmesi, terör unsurlarının hedefinde olan öğrencilerimizin bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmiştir" denildi.
(AG-MSA-Y)

15.01.2017 14:43:08 TSI
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