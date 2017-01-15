YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ağrı'da oyuncak silah verene araba ve bebek

Ağrı'da oyuncak silah verene araba ve bebek



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce düzenlenen faaliyet kapsamında, oyuncak silahını getiren 900 çocuğa polis arabası ve bebek verildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 'ÇOGEP Ağrı'nın Yarınları Emniyette-2016' projesi kapsamında, çocukların oyuncak dahi olsa silahlarla değil gerçek oyuncaklarla büyümesi, şiddete yönelik eğilimlerden uzak tutulmaları amacıyla faaliyet düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Faaliyet kapsamında ilimiz merkezinde eğitim gören 6-10 yaş aralığındaki 900 öğrencimizin getirmiş olduğu oyuncak silahlar; polis arabası ve bebek ile değiştirilmiştir. Ayrıca, devlet öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencilerimize yönelik, toplumsal olaylara üniversite öğrencilerinin katılımını azaltarak suç işlenmesinin asgari seviyelere indirgenmesi, terör unsurlarının hedefinde olan öğrencilerimizin bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmiştir" denildi.

(AG-MSA-Y)



15.01.2017 14:43:08 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER