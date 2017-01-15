15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gölcük Ortaokulu'na spor salonu yapılıyor

15 Ocak 2017 Pazar, 14:44
Gölcük Ortaokulu'na spor salonu yapılıyor
Gölcük Ortaokulu'na spor salonu yapılıyor

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Ortaokulu'na spor salonu inşa ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okullara spor alanı kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin sağlıklı ve modern ortamlarda her türlü hava şartlarından etkilenmeden spor yapabilmeleri sağlamak amacıyla okullara spor salonu inşa ediliyor. Bu salonlardan birine de Gölcük Ortaokulu'nda başlandı. Yapının zemin temel uygulamaları devam ediyor. Yaklaşık bin 100 metrekare alan üzerine kurulan spor salonu içerindeki antrenman odalarıyla toplam bin 100 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Yapının zemin katında 28x15 ebatlarında ortak kullanımlı basketbol sahası, 9x18 metrekare ölçülerinde voleybol sahası yer alacak. Salonda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları duşlar bulunacak. Spor salonunun birinci katında ise sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için toplam 360 metrekare ebadında 3 adet salon yapılacak. Yapının tamamında 33 ton demir, 15 ton hasır çelik, 115 ton yapı çeliği ve yaklaşık bin metreküp beton kullanılacak.
(İG-RFK-Y)

15.01.2017 14:49:05 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Bilim Kültür ve Sanat Derneği'nden Başkan Doğan'a ziyaret
YEREL

BİLİM KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ'NDEN BAŞKAN DOĞAN'A ZİYARET
Otobüs yangının ardından yolu temizlik görevlileri temizledi
YEREL

OTOBÜS YANGININ ARDINDAN YOLU TEMİZLİK GÖREVLİLERİ TEMİZLEDİ
Başkan Doğan, Suudi Arabistanlı iş adamını ağırladı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, SUUDİ ARABİSTANLI İŞ ADAMINI AĞIRLADI
İzmit'te çevreyi kirletenlere 19 bin lira ceza
YEREL

İZMİT'TE ÇEVREYİ KİRLETENLERE 19 BİN LİRA CEZA
Kocaeli'deki fabrikada meydana gelen patlama
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FABRİKADA MEYDANA GELEN PATLAMA
İzmit Körfezi'ne akaryakıt sızıntısı
YEREL

İZMİT KÖRFEZİ'NE AKARYAKIT SIZINTISI
15 Temmuz Şehitlerini Anma Boks Turnuvası
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA BOKS TURNUVASI
KO-MEK'te eğitim aldı, ABD'deki sınavda başarılı oldu
YEREL

KO-MEK'TE EĞİTİM ALDI, ABD'DEKİ SINAVDA BAŞARILI OLDU
Kocaeli'de seyir halindeki midibüs yandı
YEREL

KOCAELİ'DE SEYİR HALİNDEKİ MİDİBÜS YANDI
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA
İzmit Körfezi'ni kirleten gemilere 884 bin lira ceza
YEREL

İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİLERE 884 BİN LİRA CEZA
Kocaeli'de kültür sanat
YEREL

KOCAELİ'DE KÜLTÜR SANAT

Körfez'i kirleten gemilere 884 bin 520 TL ceza kesildi
YEREL

KÖRFEZ'İ KİRLETEN GEMİLERE 884 BİN 520 TL CEZA KESİLDİ