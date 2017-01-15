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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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İtfaiyeden 58 bin kişiye yangın eğitimi

15 Ocak 2017 Pazar, 14:45
İtfaiyeden 58 bin kişiye yangın eğitimi

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri, vatandaşların yangına karşı bilinçlendirilmesi amacıyla Malatya genelinde pratik ve uygulamalı eğitimler düzenliyor.
2016 yılında 3 bin 434 yangın ve kurtarma olayına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşları bilgilendirme yönünde de önemli faaliyetler gerçekleştirdi. 1 yıllık süreç içerisinde toplamda 57 bin 610 kişiye yangın ve yangından korunma yolları ile ilgili uygulamalı ve pratik eğitimler verildi. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 2016 yılı içerisinde kamu ve resmi kurumlar ile okullarda 57 bin 610 kişiye eğitim verildi. 27 kamu kurumunda bin 772 kişi, 34 özel kurumda 2 bin 566 kişi, 113 okulda 3 bin 564 öğretmen ile 49 bin 708 öğrenciye ulaşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangın güvenliği eğitimi vererek, yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada her alanda olduğu gibi yangın konusunda da insanların eğitilmesinin büyük önem taşıdığı belirtilirken, verilen eğitim ve tatbikatlarla, olası yangınlarda can ve mal kaybının en aza indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
Bin 200 denetim yapıldı
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangınlara müdahale ve eğitim çalışmalarının yanı sıra, 2016 yılında denetim çalışmaları da gerçekleştirdi. İtfaiye Daire Başkanlığı Önlem ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından 1 yıl boyunca bin 137 iş yeri denetim ve kontrolü yapılırken, bunlardan bin 76 tanesine olumlu rapor verildi. 61 tanesine de eksikliklerin giderilmesini sağlayıcı işlemler gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca yıl boyunca 9 adet patlayıcı deposu ile 60 adet özel ve kamu öğrenci yurdunda da denetim yaptı.
(BT-SD-Y)

15.01.2017 14:49:45 TSI
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