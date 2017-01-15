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Elit Lig'de Yıldırım farkı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Elit Lig'de fırtına gibi esen Yıldırım Belediyespor U17 Futbol Takımı, Murat Hüdavendigarspor'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

U17 Elit Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yıldırım Belediyespor Futbol Takımı, 12. Hafta karşılaşmasında Murat Hüdavendigarspor'u net bir skorla mağlup etti. Maçın başlama vuruşundan itibaren rakibi karşısında üstün bir mücadele ortaya koyan Yıldırım Belediyespor U17 takımı, Tanju'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Murat Hüdavendigarspor durumu 1-1'e getirdi. Yediği golden sonra ataklarını artıran lacivert turkuazlılar Burak ve Eray'ın attığı gollerle karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 25'e yükselten Yıldırım Belediyespor U17 Futbol Takımı, 12 haftası geride kalan ligde 2. sırada yer aldı.

(AÇ)



15.01.2017 14:54:44 TSI

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