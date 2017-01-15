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Sultangazililer, Hamsi ve Horon Festivalinde doyasıya eğlendi

- Sultangazililer Hamsi'ye doydu



(Fotoğraflı)



Emrah Kuş

İSTANBUL (İHA) - Sultangazi Belediyesi, Rizeliler Derneği işbirliği ile ilçede, "1'inci Hamsi ve Horon Festivali" düzenledi. 5 ton hamsi ikramının yapıldığı festivalde, vatandaşlar Karadeniz müzikleri eşliğinde horon teperek doyasıya eğlendi.

Sultangazi Belediyesi, Rizeliler Derneği İşbirliği ile ilçede Anadolu kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla "1'inci Hamsi ve Horon Festivali" düzenledi. Sultangazi Etkinlik Alanında düzenlenen festivalde vatandaşlara 5 ton hamsi ikramı yapıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da hamsi standının başına geçerek vatandaşlara Hamsi ikramında bulundu. Hamsinin tadına bakabilmek için sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Karadeniz müzikleri eşliğinde düzenlenen festivalde, vatandaşlar horon teperek doyasıya eğlendi. Birlik ve beraberlik teması içerisinde gerçekleştirilen festivalde Sergi,el sanatları, yöresel ürünler ve horon gösterileri yapılarak Anadolu'nun çeşitli kültürleri Sultangazi'de sergilendi.



"Farklı kültürleri Sultangazi'de yaşatmaya devam ediyoruz"

Hamsi ve Horon Festivali'nde vatandaşa 5 ton hamsi ikramı yapıldığını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Sadece hamsi dağıtımı değil, bugün Rizelilerin başlatmış olduğu, bu geleneksel olarak yapacakları Hamsi Festivali'nden sonra da ilçemizde ikamet eden yöresel ürünleri yine pazarlamaya ve Anadolu'nun o zengin kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz. Belki akabinde çiğ köfteciler gelecek, kayısıcılar gelecek. Farklı kültürleri, farklı etkinlikleri bu alanda yaşatmaya devam ediyoruz. Burada büyük bir gayret gösterildi. Rizeliler Dernek Başkanımız Sayın Hasan Bey, başkanım çok güzel olur, bizi Feshane'ye, Yenikapı'ya yormayın. Bizim alanlarımız buna müsait. Sultangazi'de Karadenizliler de buna çok ilgi duyar, dedi. Hakikaten bugün beklentisi de oldu. Çok güzel bir hazırlık yaptı, arkadaşlarımız. Belediye olarak biz de destekledik. İnşallah sonuçları güzel olacak. Bunun yanında bir de kemençemiz, horonumuz ve benzer etkinliklerimiz devam edecek. İnşallah bu ayın 23'üne kadar bu etkinliklere katılmanızı ben de istirham ediyorum" diye konuştu.



"Sultangazi'mizin etkinlikleri güzel"

Festivalin çok eğlenceli olduğunu belirten Gönül Akgündüz, "Festival çok güzel geçiyor. Hamsi alabilmek için yarım saat kuyrukta bekledim. Beklediğime değdi. Hamsiyi seviyoruz, Karadenizliyiz. Sultangazi'mizin etkinlikleri güzel. Bugün de hava biraz soğuk ama eğleniyoruz" dedi.

(AŞ-Y)



15.01.2017 14:57:39 TSI

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