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105 tekvandocu kuşak atladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Mercan

YALOVA (İHA) - Yalova Altınova Belediyespor Kulübü Teakwondo Takımı'nın 2017 yılı 1.Dönem Taekwondo Kuşak Sınavı gerçekleştirdi.

Altınova Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kuşak terfi sınavında 105 sporcu ter döktü. Altınova Belediyespor Kulübü Teakwondo Antrenörü İsa Gündağ ile davetli antrenörlerin huzurunda sınava giren minik ve genç sporcular, başarılarıyla göz doldurdu. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve sporcu ailelerinin de takip ettiği kuşak sınavında başarılı olan sporcular ayakta alkışlandı. Kuşak sınavını geçen sporculara üst kuşak sertifikaları Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tarafından verildi.

Altınova Belediyespor Teakwondo Antrenörü İsa Gündağ, sınav sonunda yaptığı açıklamada, Başta Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediyespor Kulüp yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

(MM-AÇ)



15.01.2017 14:56:44 TSI

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