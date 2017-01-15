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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Tepebaşında 'Benerci kendini niçin öldürdü?' oyununa yoğun ilgi

15 Ocak 2017 Pazar, 15:04
Tepebaşında 'Benerci kendini niçin öldürdü?' oyununa yoğun ilgi
Tepebaşında 'Benerci kendini niçin öldürdü?' oyununa yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde "Benerci Kendini Niçin Öldürdü?" adlı oyun yoğun ilgi gördü.
Eskişehir Sanat Tiyatrosu ve Tepebaşı Belediyesi ortaklığı ile düzenlene etkinlikte, Nazım Hikmet'in "Benerce Kendini Niçin Öldürdü?" adlı romanından sahneye uyarlanan oyun sergilendi. Latif Tiftikçi'nin tek kişilik gösterisinde salonu dolduran izleyiciler, devrimci bir genç olan Hintli Benerci'nin yaşamından sahneler izlediler. Hindistan'ın gerçek bağımsızlığı ve kurtuluşu için mücadele veren ve bu yüzden Britanya polisi tarafından tutuklanan Benerce'nin anlatıldığı oyunu uyarlayan ve yöneten Erkal Umut. Işık ve efekt yönetimini ise Dilara Acer yaptı.
(AS-Y)

15.01.2017 15:08:21 TSI
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