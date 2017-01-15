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Yeşilay Cemiyeti Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu:

- "Zararlı alışkanlıklarla mücadelede çalışmalar yetersizdir"



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, zararlı alışkanlıklar ile mücadele konusunda dünyada ve Türkiye'de yapılan çalışmaların yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi'nin 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurula Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Afet ve Acil Durum Müdürü Davut Esen, Kredi Yurtlar Kurum Müdürü Hüseyin Can, Çocuk Yuvası Müdürü Mehmet Tekin, Sağlık Müdürü Mehmet Derviş ve Basın İlan Kurumu Müdürü Adnan Günbegi ve Yeşilay üyeleri katıldı.

Yeşilay tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan toplantıda çeşitli ikramlarda bulunuldu. Divan Başkanlığına seçilen avukat Bahattin Uncu, Yeşilay'ın tarihçesinden söz ederek, uzun bir zamandan beri Yeşilay'ın özellikle zararlı ve bağımlılıklar ile yaptığı mücadelenin takdire şayan olduğunu belirtti.

Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ise Yeşilay'ın gerek Mardin'de gerekse Türkiye genelinde yaptığı faaliyetlerin çok önemli olduğuna değindi. Özellikle de uyuşturucu ile mücadelede başarı sağlandığına vurgu yapan Öztürk, her geçen gün hızlı bir şekilde yayılan teknoloji bağımlılığında da Yeşilay'ın önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Tek liste olarak gidilen seçimde mevcut Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu ve ekibi yeniden seçildi. Toplantıya katılan tüm delegelerin oyları ile yeniden şube başkanlığına seçilen Lütfü Günlüoğlu, üyelere teşekkür ederek, "Zararlı alışkanlıklar ile mücadele konusunda dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalar yetersizdir. Türkiye'de günde sadece sigaradan 300'den fazla insan ölüyor. Felaket çok büyüktür. Terörden daha fazla insan bağımlılıktan kaybettik" dedi.

Toplantı gündemi gereği Yeşilay'a yeni katılan üyelere rozetleri katıldı. Genel Kurul Toplantısı, çekilen hatıra fotoğrafı ile sone erdi.

(MSK-MP-Y)



15.01.2017 15:13:10 TSI

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