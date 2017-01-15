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Yozgat Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

15 Ocak 2017 Pazar, 15:11
Yozgat Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor
Yozgat Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Kamu-özel ortaklığı ile yapılan ve Sağlık Bakanlığı'nın şehir hastaneleri projelerinin ilki olan 475 yataklı Yozgat Şehir Hastanesi, 16 Ocak Pazartesi günü hasta kabulüne başlayacak.
Sağlık Bakanlığı'nın şehir hastaneleri projelerinin ilki olan Yozgat Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başlıyor. 16 Ocak Pazartesi günü hasta kabulü gerçekleştirilecek olan Yozgat Şehir Hastanesi'nin resmi açılışının ise ilerleyen bir tarihte yapılacağı duyuruldu.
Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca yaptığı açıklamada, "Yozgat Şehir Hastanesi'nin ülkemizde açılacak olan ilk şehir hastaneleri arasında olması bizleri heyecanlandırmaktadır. Yozgat Şehir Hastanemiz, 16 Ocak 2017 Pazartesi Günü hasta kabulüne başlayacak. Yozgat Şehir Hastanesi; 61 yoğun bakım yatağı, 13 özel tutuklu yatağı, 18 ameliyathanesi, 113 poliklinik muayene odası, 43 poliklinik destek odası, 2 süit odası ve tüm hasta odalarında banyo, tuvaleti içerisinde hizmet kapasitesi artırılmış bir şekilde sadece Yozgat'a değil, çevre illere de sağlık hizmeti verecek" dedi.
Kurca ayrıca, Şehir Hastanesinde yeni açılacak olan, Koroner Anjiyografi Ünitesi, safra yollarındaki taşlarının ameliyatsız olarak alınabileceği ERCP Ünitesi, Total Parenteral Nütrisyon (TPN) Ünitesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ile Yozgat'ta sevk oranlarını azaltarak, vatandaşlara kaliteli, verimli bir hizmet sunacaklarını da belirtti.
Anne adayları için anne oteli uygulamasını da başlattıklarını dile getiren Kurca, anne adaylarına otel konforunda hizmet vereceklerini ifade etti.
Kurca son olarak ise Yozgat Devlet Hastanesi'nde sundukları Palyatif Bakım Ünitesi, Doğumhane Hizmetleri, Diyaliz, Ameliyathane, Yoğun Bakım, Radyoloji ve hasta odalarının standartlarını yeni ve ileri teknoloji cihazlarla daha üst seviyelere çıkacaklarını söyledi.
(BMG-AÖ-Y)

15.01.2017 15:15:29 TSI
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