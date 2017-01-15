15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yerköy'de 3 mahalle doğalgaza kavuştu

15 Ocak 2017 Pazar, 15:11
Yerköy'de 3 mahalle doğalgaza kavuştu
Yerköy'de 3 mahalle doğalgaza kavuştu

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yerköy'de kış mevsimi öncesi başlatılan doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda Kale, Fatih ve Şentepe Mahallelerine doğalgaz verilme başlandı.
Sürmeligaz ekipleri doğalgaz dağıtım kapsamında Kale, Şentepe ve Fatih mahallelerine yaklaşık 3 ay süren bir çalışma sonrasında toplam 12 kilometre hat döşendiğini ve 230 abone bulunduğunu söyledi.
Üç mahallede doğalgaz altyapı çalışmalarını tamamlayan firma yetkilileri, düzenlenen törenle gaz vanalarını açtı.
Kale Mahallesi Muhtarı Osman Eren, " Mahallemize bu güzel hizmetin getirilmesinde emeği geçen her kuruma ve doğalgaz ekiplerine teşekkür ederim. Doğalgaz mahallemize hayırlı olsun. Mahallemizde doğalgazın kullanılmaya başlanmasıyla hava kirliliği ve zehirlenme gibi olayların önüne geçilmiş olacak" dedi.
Doğalgaza kavuşan mahallesi sakinleri ise memnuniyetlerini dile getirdiler.
(BMG-AÖ-Y)

15.01.2017 15:16:08 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

TSO Meclis Başkanı Çelik, &quot;Ekonominin durgunlaşmasına müsaade etmeyin&quot;
YEREL

TSO MECLİS BAŞKANI ÇELİK, "EKONOMİNİN DURGUNLAŞMASINA MÜSAADE ETMEYİN"
Yozgat Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor
YEREL

YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ HASTA KABULÜNE BAŞLIYOR
Türkiye'nin ilk şehir hastanesi, hasta kabulüne başlıyor
YEREL

TÜRKİYE'NİN İLK ŞEHİR HASTANESİ, HASTA KABULÜNE BAŞLIYOR
Vali Yurtnaç, vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL

VALİ YURTNAÇ, VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Milletvekili Başer, &quot;Amacımız karmaşayı giderip iki başlılığa son vermektir&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ BAŞER, "AMACIMIZ KARMAŞAYI GİDERİP İKİ BAŞLILIĞA SON VERMEKTİR"