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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Ağaç budarken düşen genç hastanelik oldu

15 Ocak 2017 Pazar, 15:19
Ağaç budarken düşen genç hastanelik oldu
Ağaç budarken düşen genç hastanelik oldu

(Fotoğraflı)

Muammer Ay
SAMSUN (İHA) - Samsun'da ağaç budarken düşen genç hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeşilova Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde bulunan çam ağacına çıkarak yanındaki hurma ağacının dallarını budamak isteyen 24 yaşındaki Selami Ö., yere düştü. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selami Ö. tedavi atına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
(MAY-Y)

15.01.2017 15:24:07 TSI
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