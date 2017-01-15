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Köylülerden örnek davranış

- Taşlıca halkı, camiden anons yapıp doğaya yem bıraktırıyor



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'un Korkut ilçesine bağlı Taşlıca köyünde görevli İmam İbrahim Özkaya, yaptığı anonsla topladığı yiyecekleri yaban hayvanları için cemaatiyle doğaya bırakıyor.

Cami hoparlöründen Türkçe ve Kürtçe anonslar yapan Özkaya, köylüleri ağır geçen kış şartlarında yaban hayvanları için doğaya yem bırakmaya davet ediyor. Özkaya, cemaat ve köy halkıyla topladıkları yem ve ekmekleri çuvallarla hayvanların yoğun olarak yaşadığı bölgelere taşıyor. Özkaya, köy halkıyla doğadaki canlılara bu yolla sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi. İnsanların hayvanlara merhamet etmesi gerektiğini hatırlatan Özkaya, "Bölgede çok kar yağdığı için yaban hayvanlarının aç kalarak telef olmaması için zaman zaman anons yapıyoruz. Köylülerimizle doğaya yem ve ekmek bırakıyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Ferit Yalçın ise, kış şartlarında hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığına işaret ederek, Kosor bölgesine yiyecek bıraktıklarını belirtti. Yoğun kar yağışının hayvanların yiyeceklerinin üstünü örttüğüne dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu:

"Kar yağışı nedeniyle hayvanlar yiyecek bulamıyor. Bugün de köy imamımız cami hoparlöründen anons yaparak, doğaya yem bırakmamızı istedi. Herkes kendi evinde buğday, ekmek ve yem getirdi. Şu anda hayvanların yoğun olarak gezdikleri bölgelere bıraktık. Köylüler olarak kış mevsiminin sonuna kadar bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu yemlerden keklik, tavşan, tilki gibi birçok hayvan faydalanıyor. Ancak avcılar zaman zaman gelip avlıyorlar. Onlardan rica ediyoruz. Bu bölgeye gelip özellikle keklikleri öldürmesinler."

Doğadaki canlıların kendileri ve bölge için çok önemli olduğunu dile getiren köy sakinleri, imamları tarafından başlatılan çalışmanın diğer köylere de örnek olmasını dilediler.

(NA-MSA-Y)



15.01.2017 15:27:36 TSI

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