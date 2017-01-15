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GAÜN Proje Pazarı'nda harika projeler

15 Ocak 2017 Pazar, 15:27
GAÜN Proje Pazarı'nda harika projeler
GAÜN Proje Pazarı'nda harika projeler

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gazintep Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Proje Pazarı'nde birbirinden ilginç 137 proje görücüye çıktı.
Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Bölümü, Target Teknoloji Transfer Ofisi(TTO) ve Gaziantep Elektrik Mühendisleri Odası işbirliğiyle düzenlenen Proje Pazarı'nda birbirinden ilginç 137 proje sergilendi. GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki proje sergi ve ödül töreninde konuşan EMO Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, elektronik, haberleşme, biyomedikalin son dönemlerin en geçerli ve popüler sektörleri olduğuna işaret ederek, "Öğrenci arkadaşlarımız çok kıymetli projeler hazırlamışlar. Her biri ülkemiz için ayrı bir değer, her biriniz ayrı bir değersiniz. Fikirler filizlenmiş, fikirler somutlanmış. Teknoloji takip edilmiş. Dolayısıyla bu çalışmaları çok kıymetli buluyoruz. Bizler de Elektrik Mühendisleri Odası olarak hem öğrencilerimizin hem meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz'' dedi.
"İlim ve teknolojisiz büyük Türkiye olmaz"
GAÜN Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergun Çelebi ise konuşmasında, Proje Pazarı'nın üniversite - sanayi işbirliğinin gelişmesine önemli katkı sağladığını vurguladı. Çelebi, "Bu projeler doğrudan sanayideki problemi ele almıyor. Ancak, sanayicilerin veya kamuoyunun üniversitenin yeteneklerini görmesi açısından önemli. Projelerimiz elektronik tasarım, yazılım tasarımı, endüstriyel tasarım ve mekanik tasarım olmak üzere 4 tasarımdan oluşuyor. Bunlar prototip aşamasında. Prototipin bir adım sonrası üretimdir. Üretime geçebilmek için bunların testlerden geçmesi gerekiyor. Öğrencilerimiz bu projeleri üç aylık gibi kısa sürede yaptılar. Normalde 3 aylık proje süresinde ancak bir literatür taraması veya malzeme temini olabilir. Kısa sürede böyle güzel projeler yaptıkları için öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde artık dördüncü sanayi devrini konuşacağız. Bu sanayi devrinde akıllı robotlar, kendiliğinden hareket eden arabalardan, sensörlerle donatılmış arabalardan bahsedeceğiz. Bu sensörlerle haberleşerek arabalar trafikte uyum içerisinde hareket edecek. Biz de ülke olarak bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Geleceğin Türkiye'sini inşa etmede ilim ve teknoloji olmadan olmaz" şeklinde konuştu.
"Umut veren projeler"
Proje Pazarı'nda birbirinden ilginç ve umut veren projeler bulunduğunu belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, "Çok güzel, gelişmeye müsait eserler var. Bazıları şunu diyebilir; bunlar daha prototip aşamasında. Ama, bu bitirme ödevi. Eğer öğrencilerimiz baz ve klasik düzeyde bazı şeyleri başarabiliyorlarsa, hayal edebiliyorlarsa ve onu üretime katkı sağlayacak düzeye getirebiliyorlarsa bunun ilerisi gelecek demektir. Bu konuda hiç tereddüdümüz yok'' dedi. GAÜN'ün bahar şenliklerinin konseptini değiştirerek, bilim, kültür, sanat, sporun yanı sıra, içerisinde eş güdümlü olarak bu ARGETİ Pazarı'nın yansıtıldığı bir etkinliğe dönüştürüleceğini açıklayan Rektör Gür, konuşmasının devamında şunları söyledi: ''Böylelikle, herkes, şehir ve diğer erkler de bu projelere tanık olacaklar. Mesela, ben tıpçı olduğum daha yakın gözlemledim, tıbba yönelik, biyomedikalle ilgili bazı güzel prototip projeler var, geliştirilebilir. Sözgelimi, robotik cerrahlar projesi. Bu aşamaya getirebilmek belki zaman alabilir. Fakat, bu aşamaya getirebilmek için prototipleri üretebiliyorsa öğrencilerimiz gelecekte bunu yapabilecek potansiyelleri de var demektir. Bütün projelerin çok değerli olduğunu ve bütün projelerin geleceğe vizyon oluşturacağını düşünüyor, emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum.''
Dereceye girenlere ödül
Elektrik - Elektronik Bölümü öğrencilerinin havacılık, robotik, otomasyon, elektronik, elektromanyetik, enerji, iletişim, bilgisayar, kontrol, ölçüm, güç sistemleri ve sinyal işleme temalı 137 eserin katılımıyla açılan sergide il üç dereceyi paylaşan öğrencilere Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Adıyaman Üniversitesi REKTÖR Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, GAÜN Elektrik - Elektronik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergun Çelebi, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve EMO Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan tarafından çeşitli hediyeler verildi.
(SD-Y)

15.01.2017 15:32:09 TSI
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