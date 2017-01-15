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Minik zeynep'in hayalini Vali Erin gerçekleştirdi

15 Ocak 2017 Pazar, 15:28
Minik zeynep'in hayalini Vali Erin gerçekleştirdi
Minik zeynep'in hayalini Vali Erin gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin'e mektup yazarak vali konutunu merak ettiğini ve gezmek istediğini belirten Tekel 75. Yıl İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Elif Zeynep İşler'in hayalini Vali Abdullah Erin gerçekleştirdi.
Minik kızın isteğini geri çevirmeyen Vali Abdullah Erin, özel kalem müdürüne talimat vererek Elif Zeynep'i özel araçla evinde alıp valilik konutuna getirdi. Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Vali Konutuna gelişinde Elif Zeynep'i Vali Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin kapıda karşıladı. Küçük misafirine sarılarak yakın ilgi gösteren Vali Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, Elif Zeynep'e Valilik konutunu gezdirerek ikramlarda bulundu. Bayan Erin, Elif Zeynep'le sohbet ederek, Zeynep'in okul durumu ve hedefleriyle ilgili bilgi alıp, kendisine satranç takımı, kitap seti, oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi. Gösterilen sıcak ilgi ve aldığı hediyeler ile büyük bir sevinç yaşayan Elif Zeynep İşler, Bayan Erin'e teşekkür ederek, hedefinin Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olduğunu söyledi. Vali Konutunu gezerek büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Elif Zeynep İşler ise, "İki yıl önce Adıyaman'a taşındığımızda buradan geçerken bu evi çok merak etmiştim. Evi görmek için Vali amcaya mektup yazdım. Vali amca bu isteğimi geri çevirmedi ve beni evine davet etti. Bugün Valilik konutunu gezerek hayalimi gerçekleştirdim ve çok mutluyum. Beni evinde ağırlayarak gösterdikleri yakın ilgiden dolayı Valimizin eşi Gülhan Erin hanımefendiye çok teşekkür ediyorum" dedi.
Tatlı bir sohbetin ardından Elif Zeynep'i kapıya kadar uğurlayan Vali Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, "Çocuklarımız bizim istikbalimiz, yarınımız ve geleceğimizdir. Bugün minik kızımızın gözlerine mutluluğun ışığını katabilmişsek, bir nebze de olsa mutlu edebilmişsek, kendisine neşe ve sevinç kaynağı olabilmişsek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.
(CK-SD-Y)

15.01.2017 15:33:15 TSI
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